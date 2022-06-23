انت الان تتابع خبر تعليق جامعة الازهر على تصريحات مبروك عطية بخصوص طالبة المنصورة: تصريحات شخصية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي في جامعة الازهر بمتابعة التصريحات التي بدرت عن أحد الأساتذة، وذلك في إشارة إلى الدكتور مبروك عطية، وهي التي لا تتناسب مع تقدير المؤسسة الازهرية التي تحترم المرأة كثيراً، والخطوات العملية التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوقها وتقوية مكانتها، وجعلها تستطيع أن تعمل في المناصب القيادية بكل قطاعات الازهر الشريف، وعملها في ارفع المناصب بالجامعة.

تعليق جامعة الازهر على تصريحات مبروك عطية بخصوص طالبة المنصورة

وأعلنت جامعة الأزهر في بيان رسمي لها مساء أمس الأربعاء، أن كل هذ التصريحات هي تصريحات شخصية ولا تعبر إلا عن رأي صاحبها، ودعت منتسبيها للتمسك بالمنهج الأزهري في طرح كل الموضوعات ومناقشتها، وايضاً العمل على مخاطبة المواطنين بما يتلائم مع تاريخ المؤسسة العظيم، والعمل على تقدير واحترام جميع الناس لأساتذة الأزهر وتوقيرهم لكل علمائه.

ضرورة التفرقية بين الرأي الشخصي ورأي جامعة الأزهر

وناشدت الجامعة بأهمية التفرقة وعدم المزج بين رأي المؤسسة الأزهرية وهي التي تتمثل في هيئاتها العلمية والفقهية المعتبرة، وهم “هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى والرصد الإلكتروني”، وبين هذه الآراء التي يتم إصدارها بشكل شخصى من بعض الأشخاص وهي التي لا تعبر إلا عن رأي صاحبة ووجه نظره.