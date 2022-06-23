انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سبب رفض أحمد أبو هشيمة التحدث عن حجم ثروته: أنا غلبان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالتأكيد على إنه منذ صغر سنه وهو تعلم أن يستثمر كل قرش معه، وهو يحب النجاح كثيراً، وأيضاً أنه من أهم شروط النجاح ان يكون بينها الاستثمار والقلب الجرئ.

سبب رفض أحمد أبو هشيمة التحدث عن حجم ثروته

وأما عن سؤاله عن حجم ثروته أثناء حديثة مع قناة العربية، رفض أحمد أبو هشيمة أن يتحد عن حجم ثروته، والسبب وراء هذا الرفض قال “الأغنياء فقط هم من يصرحون بثروتهم وأنا غلبان”، وأكد أنه بعد الثورة الصناعية العالم يتجه تجاه كارثة بيئية بسرعة شديدة، وأوضح أنه هو أول من فكر في مصنع حديد صديق للبيئة.

مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر القادم

وأعلن أبو هشيمة قائلاً “مصر تنظم مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر القادم، وذلك بسبب المشكلات التي سوف تواجه الجميع”، وأيضاً أن العالم بعد الثورة الصناعية يتجه إلى كارثة بيئة بسرعة شديدة، واوضح أيضاً انه اول من فكر في تقديم مصنع حديد صديق للبيئة، وأيضاً أن العالم حالياً يتجه إلى تقديم الطاقة المتجددة والذكية

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