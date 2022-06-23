انت الان تتابع تفاصيل خبر ولع في جثتها.. تاجر يتخلص من زوجته الحامل في أكتوبر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706440/ولع-في-جثتها-تاجر-يتخلص-من-زوجته-الحامل-في-أكتوبر

تواصل نيابة أكتوبر، التحقيقات في واقعة قتل تاجر لزوجته وإشعال النيران في جثتها بدائرة قسم شرطة 6 اكتوبر، وذلك بسبب نشوب خلافات بينهما، وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

بداية الواقعة

البداية عندما قرر تاجر التخلص من زوجته بطريقة بشعة حيث أنهى حياتها ثم ألقى جثتها في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر وأشعل النيران بها لإخفاء ملامحها حتى كشفت مباحث الجيزة الجريمة وألقت القبض عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة قسم أكتوبر ثالث بابلاغ أسرة عن تغيب ابنتهم بشكل مفاجئ وشكهم في زوجها، فور إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة اجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة اختفاء السيدة حيث أفادت اسرتها ان زوجها كان يرغب في إنجاب ابنته لذكر وعندما علم حملها في فتاة اصيب بحالة من الغضب.

فريق بحث

شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث قاده العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر واعتمدت خطة البحث على استدعاء الزوج بعدما أسفرت التحريات الأولية عن وجود خلافات بينه وبين زوجته وتتبع خط سيره وان زوجته حامل في الشهر الثالث.

بلاغ بإختفائها

وقال الزوج إن زوجته خرجت من المنزل ولم تعد ولا يعلم مكانها بإجراء التحريات وتضييق الخناق على الزوج اعترف بقتل زوجته حيث قال ان مشاجرة نشبت بينهما وأنه قام بالتعدي عليها بالضرب ب "البوكس" و نظرا لحملها في الشهر الثالث لم تتحمل ضرباته وسقطت أرضا ومع استمراره في ضربها فارقت الحياة.

إخفاء الجثة

وأضاف المتهم انه عندما فوجئ بمقتلها قرر التخلص من جثتها لعدم كشف أمره فحمل الجثة وألقاها في منطقة صحراوية نائية وخشية أن يتعرف أحد على وجه زوجته قام بسكب البنزين عليها وإشعال النيران في جثتها لاخفاء ملامحها تماما وعاد لمنزله.

مكان الجثة

أرشد المتهم عن مكان الجثة وعثرت عليها الاجهزة الامنية وتم نقلها إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.