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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706436/إسكان-النواب-توصي-بإعادة-التخطيط-لبعض-المناطق-لإنشاء-وحدات-اسكان-اقتصادي-بالاسكندرية

قالت النائبة مني عمر، عضو مجلس النواب، ان الإسكان الاقتصادي هو إسكان توفره الدولة للمواطنين بقيمة شهرية لاتتعدى 250 جنيه، بما يتناسب مع محدودي الدخل وغير القادرين على دفع أقساط مساكن الإسكان الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 170 ألف، موضحة خلو مدينة الاسكندرية من وحدات الاسكان الاقتصادي.

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بإعادة تأهيل المناطق لإنشاء وحدات اسكان اقتصادي بمحافظة الاسكندرية

جاء ذلك على هامش مشاركتها فى اجتماع لجنة الاسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مني عمر بخصوص عدم بناء وحدات اسكان اقتصادي بمحافظة الاسكندرية على الرغم من وجود أعداد كبيرة من حالات الاخلاء الاداري، إضافة إلى وجود مساكن قديمة آيلة للسقوط بغرب المدينة.

وشددت النائبة مني عمر، على ضرورة إعادة تخطيط واستخدام الأراضي التي أقيم عليها وحدات اسكان اقتصادي منذ خمسينات القرن الماضي، فضلا عن ان استخخدام مساحات الاراضي المملوكة للأوقاف فى الرأيس السوداء، لاستغلالها فى بناء وحدات جديدة عليها بطاقة استيعابية مضاعفة، موضحة أن عدم بناء مساكن اقتصادية يمثل مشكلة كبيرة تطلب التعامل معها بشكل عاجل.

انشاء وحدات اسكان الاقتصادي بالاسكندرية

وقد أوصت اللجنة بضرورة العمل على حل المشكلة بشكل عاجل ودراسة الحل الخاص باعادة تاهيل مناطق المساكن الاقتصادية المقامة خاصة وانها على مساحات كبيرة من الأراضي وان المساكن الموجودة بحاجة الى تطوير نظرا لبنائها منذ الخمسينات من القرن الماضي.