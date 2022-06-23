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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706429/معا-نستطيع-سلسة-مؤتمرات-ينظمها-حزب-الاجتماعي-الحر-لحل-مشكلات-المستثمرين-والحكومه

بحضور ممثلين عن الحكومه ووزارة المالية..

نظم حزب الاجتماعي الحر برئاسة المستشارة الدكتوره عصمت الميرغني رئيس الحزب ، مؤتمر بعنوان " معا نستطيع" بهدف حل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمواطنين بحضور ممثلي الحكومه من عدد من الوزارات المختلفه ، بهدف وضع أطر محددة للمشكلات وإيجاد حلول فوريه لها .

دوت الخليج

سلسة مؤتمرات ينظمها حزب الاجتماعي الحر لحل مشكلات المستثمرين والحكومة

واكدت المستشارة عصمت الميرغني رئيس الحزب في تصريحات لها أن المؤتمر يأتي استجابه للمباراة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ، وأردت أن اكون اول المبادرين ، بمواجهة الأزمات والمشكلات وإيجاد حلول لها من خلال سلسلة مؤتمرات بعنوان " معا نستطيع " التي يتم دعوة الوزارات المعنيه لحل عدد من المشكلات مع المواطنين والمعنيين ، وهو مانؤكد عليه التزامنا بدعم مساعي الرئيس في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي .

ولفتت الميرغني الي ان البدايه كانت بمؤتمر لحل مشاكل المستثمرين مع وزارة الماليه من خلال حضور مسئولي الجمارك والضرائب وواجه فيه المستثمرين المسئولين بكل صدق المعضلات والمشكلات التي تواجههم ومحاولة إيجاد حلول فوريه لهم .

وتابعت الميرغني الي ان توصيات المؤتمر وردود مسئولي وزارة الماليه سيتم متابعتها من خلال أمانات الحزب المختصه ومني انا شخصيا في محاولة الي ايجاد حل لهذه المشكلات .

واستطردت الميرغني الي ان مبادرة معا نستطيع هي محاولة وشعاع امل أردت أن نبدأ بها قبيل بدء الحوار الوطني ، الذي دعي اليه الرئيس وتكون بدايه لعمل حزبي جاد ، ونحن علي مشارف الجمهوريه الجديدة، وان معا نستطيع ستكون شرارة للتقارب وتوضيح الرؤي حول مختلف القضايا التي نعاني منها وسنستمر في استكمال عدد من المؤتمرات مع الوزارات المعنيه.

وأكد سيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب، ان هناك وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين ، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات الواردة منهم ولفت إلى أن كافة الوحدات التنفيذية بالمصلحة ستعمل على التعاون مع الوحدة لسرعة حل كافة مشاكل المستثمرين ، وكذلك ستقوم بتوفير كافة البيانات والمستندات التي تحتاجها الوحدة حتى تستطيع أن تقوم بحل كافة المشكلات والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن.

من جهته علق احمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن هناك توجه حكومي بطرح عدد من الرؤي لمختلف للمشكلات وإيجاد حلول فوريه لها ، وهناك إصرار علي دعم المستثمرين بهدف إيجاد مناخ يسمح ببناء اقتصاد قوي قادر علي مواجهه التحديات .

واكد اللواء عصام سعودى نائب رئيس الحزب للأمن ،ان حزب الاجتماعي الحر بدء أولي سلسة مؤتمرات معا نستطيع بهدف إيجاد حلول لعدد من المشكلات ، ومساعدة الدولة المصريه في خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي وان مخرجات المؤتمر سيتم إعداد قائمه بها لتكون مرجعيه للحكومه في حل المشاكل والأزمات.