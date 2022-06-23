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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706428/إتصالات-الشيوخ-تناقش-مقترح-النائب-محمد-عزمي-للاستغلال-الإعلاني-الأمثل-للأسوار-المدرسية-الأسبوع-المقبل

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ،خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الاستغلال الإعلاني الأمثل للأسوار المدرسية .

دوت الخليج

إتصالات الشيوخ تناقش كيفية الاستغلال الإعلاني الأمثل للأسوار المدرسية

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأوضحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، فى تقريرها حول التعديلات المقدمة، أن مشروع القانون يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة، بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة ٢٠١٧، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أسرعت بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون.