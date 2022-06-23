بالساطور.. شاب يقتل أخر بدار السلام

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - شهدت منطقة دار السلام جريمة قتل بشعه عندما رصدت كاميرات المراقبة واقعة قتل شاب علي يد اخر، وذلك علي غرار واقعة قتل طالبة امام جامعة المنصورة.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه و قررت جهات التحقيق حبسه ٤ ايام علي ذمه التحقيق واستعجال تحريات المباحث حول الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان . تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا بوقوع مشاجرة بين شخصين وقيام احدهما بقتل الاخر بساطور امام الماره من اهالي المنطقة . علي الفور انتقلت اجهزة الامن في حينه وتم تحديد وضبط المتهم الذي هرب عقب ارتكابه الحادث . وقرر المتهم في اعترافاته بارتكابه الحادث بسبب خلافات بينهما .

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