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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706425/الاتحاد-الأوروبي-12-دولة-متضررة-من-قطع-إمدادت-الغاز-الروسي

دوت الخليج

وأعلنت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" بأنها لن تتلقي إلا نصف الكمية التي كانت قد اتفقت عليها مع شركة غازبروم الروسية والتي تبلغ 63 مليون متر مكعب فى اليوم الواحد، ويأتي ذلك بعد أن عانت من نقص فى الإمدادات لمدة يومين قبل هذا الإعلان.

أزمة قطع الغاز الروسي

كما أعلنت شركة نقل الغاز الفرنسية "جي ار تي غاز" يوم الجمعة الماضية عن توقف الإمداد بالغاز الروسي عبر خطوط الانابيب منذ 15 يونيو .

وفي سياق متصل تتهم ألمانيا شركة غازبروم الروسية بمحاولة رفع أسعار الطاقة من خلال خفض الإمدادات بشكل قوي، وفى مقابل ذلك تقول شركة غازبروم الروسية بأن عمليات إصلاح خط أنابيب نوردستريم هي السبب في ذلك.

400 مليار دولار مقابل الغاز الروسي

ويذكر أن روسيا تزود 40 % من احتياجات الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أنها توفر 27 % من النفط المستورد من قبل الاتحاد الأوروبي، وفى مقابل ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يدفع لروسيا ما يقارب 400 مليار دولار سنويا . وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ خطوات من أجل تقليل اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي وتأتي هذه الخطوة نتيجة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا من أجل الضغط على روسيا لوقف القتال وانهاء الحرب وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.