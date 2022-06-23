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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706423/إصابة-3-أشخاص-في-انهيار-حائط-عليهم-بسوق-شعبي-في-عزبة-البوصة-بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انهيار حائط عليهم، بسوق عزبة البوصة الشعبي بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بانهيار حائط من البلوك على المارة بسوق عزبة البوصة، بمركز أبوتشت ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في انهيار حائط عليهم بسوق شعبي في عزبة البوصة بقنا

وبالانتقال والفحص تبين إصابة ناصر مصطفى محمد، يبلغ من العمر 50 عاما، ومحمود صادق أبوالدهب، يبلغ من العمر، 21 عاما، وحمدي محمود محمد، يبلغ من العمر، 47 عاما، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.