بقوة 5.1 درجة.. زلزال يضرب جزر الكوريل الروسية

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706417/بقوة-51-درجة-زلزال-يضرب-جزر-الكوريل-الروسية

ذكرت إيلينا سيمينوفا، رئيسة محطة يوجنو سخالينسك الروسية لرصد الزلزال، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجة بالقرب من جزر الكوريل الروسية.

دوت الخليج

زلزال بقوة 5 درجات

وقالت سيمينوفيا بأن :" الزلزال وقع فى تماما الساعة 12:45 بالتوقيت المحلى 1:45 بتوقيت غرينتش وبلغت قوة الزلزال 5.1 درجة على عمق 62 كيلو متر".

ويشار إلى أن وقع الزلزال على بعد 294 كيلو مترا جنوب غرب مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي فى إقليم كامتشاتكا.

ولم يتم الإعلان حتي الآن عن سقوط اي من الضحايا او اضرار ناجمة عن الزلزال. وتقع جزر الكوريل فى منطقة نشطة زلزاليا والتي تعرف باسم حلقة النار وهي منطقة تتأثر بانتظام بالزلازل بشكل قوي.

ومن الجدير بالذكر فى 5 نوفمبر 1952 تسبب زلزال الذي بلغت قوته 9 درجات فى حدوث تسونامي دمر بلدة سيفيروكويلسك واسفر هذا الزلزال عن مقتل ما لايقل عن 2300 شخص

ويذكر أن أفغانستان شهدت أمس زلزال مدمر ضرب البلاد وكان هذا الزلزال بقوة 5 درجات مما اسفر عن سقوط 1500 شخص واصابة ما لا يقل عن 600 آخرين وناشدت السلطات الأفغانية المجتمع الدولى من أجل تقديم المساعدات للأسر الضحايا والمتضررين.