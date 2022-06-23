رحيل شيخ مجاهدي سيناء حسن خلف بالإسماعيلية.. ونقل جثمانه لتشييعه بمسقط رأسه في الشيخ زويد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:23 صباحاً - غيب الموت اليوم ، الخميس ، شيخ المجاهدين الشيخ حسن على حسن، احد رموز وعواقل قبيلة السواركة، بالشيخ زويد، خلال رحلة علاج في محافظة الاسماعيلية بعد صراع طويل مع المرض.

وحسب مصدر مقرب من أسرته يجري حاليا اسخراج التصاريح اللازمة لنقل جثمانه إلى محافظة شمال سيناء، لدفنه في مقابر الأسرة بقرية الجورة، جنوب مدينة الشيخ زويد. بشمال سيناء.

ومن جانبها نعت جمعية مجاهدي سيناء شيخ المجاهدبن وعضو منظمة سيناء العربية ، حيث قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في بيان، إن حياة الفقيد كانت عامرة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء.

وأضاف جهامة ، أن البطل الراحل حسن خلف يعد من خيرة ابطال ابناء قبائل سيناء، الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال اسرائيل لشبه جزيرة سيناء، إذ قام بأعمال بطولية نادرة من نوعها وتعرض للسجن والتعذيب في اسرائيل وتم خروجه في تبادل لاسرى مع الكيان الإسرائيلي.

واوضح جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء إلى منح الشيخ حسن خلف نوط الإمتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية ودوره الوطني الكبير.

وأكد جهامة، أن البطل الراحل عضو جمعية مجاهدى سيناء، وكان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين في مناطق سيناء أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة في تلك الفترة.

ولفت الشيخ عبدالله جهامة إلى أن للبطل الراحل بصمة نضالية، وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ فيما بعد، وهو دور مهم اضافة لدوره كرمز مجتمعي بارز. على مستوى سيناء والجمهورية

ونعى مشايخ ورموز سيناء الراحل، مؤكدين أن للبطل دور كبير في النضال ضد المحتل الإسرائيلي، كما كان له دور بارز في الحياة القبلية، حيث يعد أحد القيادات القبلية البارزة ليس في سيناء وحدها بل في عموم مناطق جمهورية مصر العربية.

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