"حياة كريمة": إطلاق 77 قافلة طبية في 14 محافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:23 صباحاً - أكثر من 53 ألف مستفيد من القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات

أصدرت مؤسسة "حياة كريمة" تقرير حول إنجازات القطاع الطبي بالمؤسسة، حيث نجح القطاع الطبي بمؤسسة "حياة كريمة " بالتعاون مع وزارة الصحة في إطلاق ٧٧ قافلة طبية بمختلف محافظات الجمهورية تشمل جميع الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الخدمات التوعوية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والجامعات، وبلغ إجمالي أعداد المستفيدين من القوافل الطبية 53203 مواطن، في ١٤ محافظة من محافظات الجمهورية وهم: (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية المنيا – الغربية -المنوفية - الوادي الجديد- بورسعيد – الإسماعيلية -السويس – الشرقية - مطروح - البحر الأحمر – البحيرة). كما قام القطاع الطبي بتحويل 1072 حالة من المواطنين إلى مستشفيات الجامعات لتلقي العلاج اللازم، في محافظات (الجيزة -الشرقية – المنوفية – الغربية - الوادي الجديد)، وذلك خلال الفترة من من شهر فبراير وحتى شهر مايو من العام الحالي ٢٠٢٢.

وفي إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين المؤسسة والمجلس الأعلى للجامعات في شهر يناير الماضي، استطاع القطاع الطبي تحويل واستقبال الحالات المرضية بمختلف المحافظات، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات الواردة 237 حالة، وتم إصدار خطابات لعدد 174 حالة تشمل 23 تخصص مختلف، وجاءت محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية كأعلى ثلاث محافظات في استقبال الحالات المرضية في مختلف التخصصات.

ووصل عدد الحالات العاجلة والاستغاثات، التي تطلبت تدخل القطاع الطبي بشكل عاجل من حيث سرعة العرض على اللجنة الفنية وإصدار الخطابات بشكل فوري عدد (109) حالة. فيما وصل إجمالي الحالات العادية والتي تمر بالإجراءات التنظيمية المتبعة من حيث العرض على اللجنة الفنية في المواعيد المحددة عدد (127) حالة. وبلغ عدد المستشفيات المستقبلة للحالات (20) مستشفى جامعي علي مستوي الجمهورية.

فيما تم إجراء ثماني عمليات بالمستشفيات الجامعية في تسع محافظات في مختلف التخصصات تنوعت بين (تركيب شريحة -توسيع شرايين الشريان الحرقفي - تعديل في اختلاج شرايين القلب- استئصال ورم بالبلعوم، وغيرها).

وتأسس القطاع الطبي بهدف تقديم الخدمات الطبية الجيدة لمختلف محافظات الجمهورية عن طريق توحيد وتقوية جهود الدولة المقدمة للمجتمع كافة، وأن يصبح نموذجاً يُحتذى به في تقديم الخدمات الصحية الشاملة والتي أساسها معايير الجودة، وتكوين فريق من الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي يتميزون بالكفاءة والمهارة والدافعية ولديهم الإيمان الكامل بالمسؤولية نحو صحة المجتمع.

ويستهدف القطاع أيضًا التنسيق مع كافة الجهات الراغبة في التعاون وعقد بروتوكولات تعاون معها، بما يعود بالنفع على المواطنين، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ الفعاليات الطبية والتوعوية والاجتماعية والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها الجهات الأخرى بقرى المحافظات المختلفة.

يضم القطاع الطبي في هيكله لجنة الإدارة المركزية لتنسيق كافة المهام الإدارية الخاصة بالقطاع الطبي، مع المتابعة والتقييم المستمر للخدمات المقدمة داخل القطاع، واللجنة الفنية الطبية تتكون من عدد من الأطباء المتخصصين والأكفاء بمختلف التخصصات للبت في جميع الحالات المرضية التي تٌعرض عليهم- اعداد تقرير بالحالات وتحديد المطلوب من الجهات المتعاونة مع القطاع الطبي لمساعدة الحالات المرضية.

يغطي القطاع الطبي كافة أنحاء الجمهورية، حيث يشمل جميع القرى والمناطق البعيدة والأكثر فقرًا واحتياجًا للخدمات الصحية، سواء من الناحية الطبية والتوعوية، ويضم فريق العمل (27) منسق طبي لكل محافظة بجانب الفرق الطبية من المتطوعين، مهمته الإبلاغ عن الحالات، وعرضها على اللجنة الفنية، ومساعدتهم لتقديم كافة الخدمات الطبية.

يتميز القطاع الطبي بسرعة التدخل العاجل بالتنسيق مع الجهات المتعاونة، واتاحة استقبال الحالات العادية والعاجلة على مدارالساعة، وكذلك المرونة والسرعة في استقبال الحالات بين المحافظات والمستشفيات المختلفة.

كما يهتم القطاع الطبي بإعداد قاعدة بيانات محدثة لجميع الحالات والفئات المستهدفة، ويعمل على رصد الاحتياجات الطبية المختلفة من أجهزة تعويضية وغيرها، بالإضافة إلى تحديد مناطق القوافل الطبية المقترحة والتخصصات الطبية المطلوبة بكل القرى والمراكز الأكثر احتياجا بكل محافظات الجمهورية.