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القوى العاملة: تعيين 638 منهم 16 ”قادرون باختلاف” بأسيوط

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 638 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 16 " قادرون باختلاف " ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2123 شاباً منهم 20 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن إصدار 1322 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 55 ألف جنيه ، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 137 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 115 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 62 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1289 منشأة يعمل بها 2636 عاملاً، وأسفر عن تحرير 80 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 2 شكوى ، وعقد 12 ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 25 شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء بالكامل ، كما تم التفتيش على 63 منشأة يعمل بها 67 طفلا .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1402 منشأة يعمل بها 9036 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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