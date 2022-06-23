للمرة الثانية خلال أسبوع .. وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق ٤...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:22 صباحاً - - لجان الضبطية القضائية تجوب كافة المحافظات خلال الفترة القادمة لملاحقة الكيانات الوهمية

- إعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بشكل دائم لإعلام الطلاب بها

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار التقرير إلى أنه تمت مُداهمة عدد من الكيانات الوهمية بمحافظة الفيوم، شملت:

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية الشرق الأوسط"، والكائن مقرها (برج الرحاب - الدور الأرضي – ميدان المسلة – محافظة الفيوم)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة في تخصصات (التمريض، المساحة، رياضة الأطفال).

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية آفاق المستقبل"، والكائن مقرها (برج الأبرار – الدور الثاني – محافظة الفيوم)، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والدبلومات بجميع أنواعها بمجموع 50% بدون التقيد بسنة التخرج، وذلك للدراسة في مجالات (التمريض – المساحة وخرائط – التحاليل الطبية).

• المُنشأة المُسماة "مركز مصر للتدريب والعلوم"، والكائن مقرها ( برج قصر الأطباء – المرور - محافظة الفيوم)، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات بجميع أنواعها بمجموع 50% من خريجي العام الحالي والأعوام السابقة، فضلاً عن الادعاء بتغيير المسمى بالبطاقة الشخصية بعد التخرج، وذلك لدراسة التمريض.

• المُنشأة المُسماة "المعهد الدولى للدراسات الحديثة"، والكائن مقرها (بمحافظة الفيوم)، وتزعم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والفندقية والدبلومات بجميع أنواعها، بمجموع 50% أو أكثر، بدون التقيد بسنة التخرج، وأن مدة الدراسة عامين في مجالات (النمريض – المساحة والخرائط – إدارة الأعمال – الصحافة والإعلام – السياحة والفنادق – فني صيانة أجهزة طبية)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة .

وأصدر الوزير قرارًا بغلق هذه الكيانات الوهمية، كما قام بمُخاطبة السيد محافظ الفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته للسيد وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإنهاء التصريحات الممنوحة لتلك المنشآت.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

https://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl