جدة - نرمين السيد - جاء ذلك من خلال إنفوجراف نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس. ووفقا لما جاء فى الإنفوجراف تم تزويد أسطول الإسعاف بـ 203 سيارات إسعاف إضافة إلي تطوير 204 سيارات نمطية.

كما تم توريد 813 عربة إسعاف مجهزة و حديثة لتقديم خدمة إسعافية متميزة بالإضافة إلي إنشاء غرفة التحكم في البلاغات الإسعافية الرئيسية و الاحتياطية لإدارة (أنظمة البلاغات، أنظمة الأطقم الإسعافية، أنظمة السيارات و المٌعدات الخاصة بها)..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطوير سيارات ومراكز رئيسية.. الصحة تعلن إنجازات هيئة الإسعاف (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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