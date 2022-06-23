نظام جديد بمدارس التعليم الفنى 3 و5 سنوات بدءا من العام المقبل (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، تهدف الجدارات المهنية إلى تحقيق الارتباط بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك فتح الطريق أمام خريجى التعليم الفنى لاستكمال دراستهم الجامعية وخصوصا فى الجامعات التكنولوجية، التى أنشأت خصيصا لاستقطاب خريجى التعليم الفنى للدراسة بها حيث تستهدف أن يكون 80% من طلابها من خريجى التعليم الفنى.

وأضاف مجاهد، أن القرار الوزارى رقم 42 الصادر بتاريخ 22-3-2022 هو نتيجة لدراسات تفصيلية ودقيقة تمت على مدى السنوات الثلاث الماضية لنظام مدارس الخمس سنوات من أجل مراجعة المناهج الحالية لهذه المدارس، ومقارنة البرامج الدراسية الحالية بها بالمناهج المطورة وفقا لمنهجيه الجدارات المهنية، وبحث إمكانية التحاق خريجيها بالجامعات التكنولوجية.

ونشرت نتائج الدراسة فى ورقة بحثية بمؤتمر كلية التربية جامعة عين شمس عام 2020، وأوضحت ما يلى:

- عدم تطوير مناهج مدارس الخمس سنوات وأساليب الدراسة بها لفترات طويلة تصل لعشرات السنوات فى بعض المدارس.

- معظم مدارس الخمس سنوات تقدم مناهج نوعية أصبح بعضها لا يلبى الاحتياجات الحالية لسوق العمل.

- منذ عام 2006، تم توحيد مناهج الثلاث سنوات الأولى فى جميع المدارس الفنية سواء بنظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات لذات التخصص، ولكن دون إجراء تطوير مناظر فى مناهج الصفين الرابع والخامس، مما أدى إلى عدم الترابط الفنى بين مناهج الصفوف الخمسة وتكرار بعض الموضوعات فى الصفين الرابع والخامس.

- عدم استفادة الخريجين من مناهج السنتين الرابعة والخامسة عند الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وهو ما يتطلب تطوير هذه المناهج لتمكين الطلاب من الاستفادة منها عند الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

وأكد نائب الوزير أن القرار الوزارى رقم 42 بتاريخ 22 مارس 2022، لم يلغ نظام التعليم الفنى المتقدم ولكنه قام بتنظيمه بحيث يحصل جميع الطلاب على دبلوم المدارس الفنية بعد ثلاث سنوات طبقا للبرامج الدراسية المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المتوافقة مع متطلبات سوق العمل، ثم يلى ذلك إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق ببرامج دراسية مطورة خلال العامين الأخيرين (وهو بما يعرف ببرامج +2 ) للحصول على الدبلوم الفنى المتقدم، والذى ستتضمن مناهجه مهن تتضمن تكنولوجيات حديثة، وتتضمن أيضا جرعة مناسبة من العلوم الأساسية واللغات والحاسبات، مما يتيح لهؤلاء الطلاب الاستفادة بتقصير مدة دراستهم للحصول على درجة بكالوريوس التكنولوجيا من الجامعات التكنولوجية.

وتابع: "تجرى حاليا مشاورات مع وزارة التعليم العالى بهذا الخصوص، كما يتم التعاون أيضا مع عدد من الجهات الدولية ومنظمات سوق العمل لتحديد البرامج الدراسية المطورة، والتى سيتم البدء فى بعضها خلال العام الدراسى القادم 2022-2023".

وأشار نائب الوزير للتعليم الفنى أن بعض المدارس الفنية ذات الطبيعة الخاصة ستظل تعمل بنظام السنوات الخمس مثل المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة و مدرسة اى – تك للتكنولوجيا التطبيقية I-Tech.

القرار رقم 42 لسنة 2022

وبتاريخ 22/3/2022، أصدرت وزارة التربية والتعليم، القرار الوزارى رقم 42، بشأن تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، بالصف الأول الثانوى الفنى (نظام السنوات الثلاث "فئة فنى"، ونظام السنوات الخمس "فئة فنى أول)، بمدارس التعليم الفنى الحكومية والخاصة بمختلف نوعياتها: الصناعية، الزراعية، التجارى والفندقية، وذلك عند فتح باب القبول بالصف الأول الثانوى بمدارس التعليم الفنى، اعتبارات من العام الدراسى 2022-2023.

وفى ضوء هذا القرار عممت وزارة التربية والتعليم، خطابا على المديريات التعليمية، لاتخاذ ما يلزم نحو التأكيد على المدارس الفنية بما يلى:

1) جميع مدارس التعليم الفنى اعتبارا من العام الدراسى 2022-2023 ستكون على نظام السنوات الثلاث وسيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية.

2) الإعلان فى جميع المدارس الفنية نظام السنوات الخمس (حكومى- خاص) بأن هذه المدارس سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، وستكون على نظام السنوات الثلاث اعتبارا من العام الدراسى 2022-2023.

3) الطالب الذى سيتقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفنى (عام- خاص) سيحصل فى نهاية الصف الثالث على شهادة إتمام دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، ويحق لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، استكمال الدراسة لعامين آخرين بعد الدبلوم وفق المسارات والضوابط المنظمة لهذا الشأن بمدارس حكومية أو خاصة بعد استيفاء الشروط اللازمة.

4) يراعى عند وضع التنسيق الخاص بالمدارس الفنية، أن تكون حسب الإمكانيات المتوفرة فى المدارس من حيث عدد الفصول وتوافر أماكن التدريبات العملية المجهزة والمناسبة.

5) فى حالة وجود طلاب يرغبون فى التقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفنى، وعدم قدرة المدارس الفنية على استيعاب هؤلاء الطلاب أو مجموعهم أقل من المجموع الذى تم تحديده بتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى، فيتم قبولهم على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفنى فترة مسائية (كطلاب منتظمين) بناء على التنسيق الذى يتم تحديده لكل نوعية.