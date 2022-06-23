محافظ المنيا يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لوضع خطوات تدريب القائمين على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبخاصة إدارات التخطيط بمراكز المحافظة والديوان العام.





وبحسب بيان، اليوم، ضم الوفد، ربيع عبد البصير، والمهندس أحمد وهبة، اخصائيين تخطيط وتنمية محلية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بوزارة التنمية المحلية، وبحضور بشر طاهر مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة.

أكد المحافظ، أن القيادة السياسية تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، وتضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، والذى يضم فى مرحلته الحالية محافظتى المنيا وأسيوط.

أوضح المحافظ أن الوفد سيبدأ فى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء قدرات مديرى التخطيط بمراكز المحافظة، وقطاع التخطيط بالديوان العام، على منظومة التخطيط المطورة، كأحد الممارسات التى يقوم بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك فى إطار الامتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظتى المنيا وأسيوط، بهدف تطوير أداء العاملين على البرنامج، وتحقيق المستهدف منه.

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يضم فى المرحلة الثانية محافظتى المنيا وأسيوط بداية من العام الحالى 2021 / 2022، ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.