حالة الطقس.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة مؤثرة وتوقعات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، فى بيان لها، نشرتها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أن وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، كشفت الأرصاد عن أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر و1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الإسكندرية 30 22

وادى النطرون 33 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 31 22

بلطيم 29 21

مطروح 29 20

السلوم 29 21

سيوة 37 20

بورسعيد 31 22

دمياط 30 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 22

العريش 31 22

رفح 30 20

رأس سدر 36 22

نخل 34 15

نويبع 36 24

طابا 35 21

كاترين 30 15

الطور 31 24

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

إدفو 38 26

أبوسمبل 38 26

الوادى الجديد 39 25

حلايب 31 24

شلاتين 34 25