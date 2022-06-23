توصيات الحلقة النقاشية عن الأمن السيبرانى بـ أكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - وقال، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن الداخلية تواجه جرائم الإنترنت والعمل على تأمين البنية التحتية والتصدي للهجمات السيبرانية والتصدي لجرائم الاحتيال والنصب على المواطنين، موضحا أنه يتم تحديث التطبيقات بوزارة الداخلية لمنع وقوع أية هجمات سيبرانية، وتدريب الكوادر الأمنية على ذلك.

كشف رئيس أكاديمية الشرطة عن أنه يتم تدريس مواد عن الأمن السيبراني بأكاديمية الشرطة لتعريف رجال الشرطة بالمستحدثات الجديدة وكيفية مواجهتها.

ومن جانبه، قال العميد مهندس أنور سعيد، الإدارة العامة لاتصالات الشرطة المسؤولة عن تأمين الشبكات بوزارة الداخلية، إن الإنترنت أكبر شبكة مفتوحة توفر الخدمة بسهولة ولكن فى نفس الوقت مكشوفة لأى مخترق.

وأضاف، خلال كلمته فى حلقة نقاشية بعنوان "الأمن السيبرانى أحد أبعاد الأمن القومى" تنظمها وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة، أمس الأربعاء: "أى حد يسأل هل الجهاز مخترق، بالفعل أنت معرض للاختراق طالما أنت متصل بالإنترنت، ودائما الشركات الكبيرة تبحث عن استخدام الشبكات بسهولة ويسر ومن هنا جاء تأمين الشبكات، والهدف من الهجمات السيبرانية الاستيلاء على المعلومة أو تدميرها أو تغييرها أو منع الخدمة".

وتابع: "لابد من معرفة التهديدات الأمنية، ولابد من وجود إدارة مخاطر لتحديد تشفير وتأمين الشبكات، وهذه الشبكات تتكون من 6 عناصر "جهاز، الوافى، الراوتر، وخوادم الاتصالات، وتصميم الشبكة"، أحد أهم العوامل التى تؤثر على أمن الشبكات، وحمايتها من الاختراقات الداخلية والخارجية".

أما الدكتور شريف حازم صلاح الدين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأمن السيبرانى، فقال، إن البنك المركزى قدم مقدرات القطاع المصرفى ضد الهجمات السيبرانية، موضحا أنها لا زالت مستمرة فى مصر ويقدم تقاريرها مباشرة لمحافظ البنك المركزى.



وأضاف "وهو أول مركز قطاعى لحماية الأمن السيبرانى للقطاع المالى، ونحن ندرك الحروب السيبرانية، وأول حرب على دولة استونيا وأصبح هناك مراكز استجابة، ولهذا تم إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى، والذى يقدم خدمات غير مسبوقة، منها المراقبة الأمنية، وتخصيص مركز لعمليات الأمن السيبرانى، والتعامل مع الثغرات الأمنية والبرمجية الحديثة".

وأوضح "أنشأنا أول مركز لشرح محددات الأمن السيبرانى، وهو باسم مصر والبنك المركزى ونعمل منه أسئلة من البنوك المصرية ويتم الإجابة عليها وبناء عليه نخرج بنتائج وهذا يكشف كيفية حماية مقدراتنا فى البنك المركز، وإدارة تقويم ومراجعة التقويم، وهذا يراجع على أعلى درجة من الأمان وعدم السماح لأى تطبيق ينزل فى مؤسسة مالية بدون ختم البنك المركزى، كما منعنا التجارة فى العملات المسافرة لحماية المواطن المصرى لأنها نوع من المقامرة وبالتالى قمنا بحمايتها بالتعاون مع الشرطة".

وعلى صعيد متصل، أشار اللواء عاصم الشريف مدير الإدارة العامة المباحث المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية، إلى أثر الواقع المعزز على الأمن السيبرانى مع بداية الثورة الصناعية الثالثة.



وأضاف: "لكى نعمل أى شىء نلجأ إلى الإنترنت وهذا خلق واقعا افتراضيا، وهذا الواقع من تصنيع الآلات إلا أنه عجز عن تحقيق المرجو منه، وظهرت الحاجة إلى واقع آخر وهو الواقع المعزز، والواقع المعزز والافتراضى متصلان".

وتابع: "وظهر مؤخرا ما يسمى بالواقع الممتد وفيه تؤثر العناصر الحقيقية على العناصر الرقمية، وهذا الواقع اختلطت فيه الحقيقة بالخيال، ومثال ذلك النظارات الجراحية والتى تستخدم بطريقة كبيرة حاليا إذ تقلل من حجم الأخطاء البشرية بصورة كبيرة، وكذلك تعزيز شركة سيارات لزجاج بانسونيك المدعم، والعملات الافتراضية المشفرة، وازدادت الأمر تطورا إلى أن وصلنا لـ"بتكوين" وتسارع الناس للتعامل بها، وهى صورة تخيلية، وبمجرد ظهورها استبدات الطريقة القديمة، ولشرائها من خلال منصات التداول الرقمية، وتقديم الخدمات الإلكترونية مقابل العملات المشفرة"، لافتا إلى أن المشرِّع المصرى أصدر قانون البنك المركزى الذى أنهى التعامل بهذه العملة.

توصيات الجلسة النقاشية عن الأمن السيبرانى

وفى نهاية الحلقة النقاشية، أثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية، من أبرزها "دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم كافة التشريعات السيبرانية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها- تعزيز دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبرانى والمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "سيرت" فى تحقيق الأمن السيبرانى بمفهومه الشامل".

وانتهت المناقشات إلى العمل على تحديث محددات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى بصورة دورية وفقاً لأية مستجدات - النظر نحو إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبرانى تابعة فنياً للمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بكافة الجهات القائمة على تقديم خدمات رقمية - التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية العاملة فى مجال الأمن السيبرانى.

وانتهت توصيات جلسة الأمن السيبرانى إلى التوسع فى إنشاء تخصص الأمن السيبرانى بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى مع الاستمرار فى عقد الفعاليات العلمية والدراسات المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى - العمل على تبنى خطة إعلامية متكاملة بمشاركة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف رفع الوعى بالأمن السيبرانى - تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة المصرية فى توفير الحماية والتوعية للنشء بمخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقد تناولت الحلقة النقاشية عددا من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها "دور وزارة الداخلية فى تحقيق الأمن السيبرانى - دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطبيق قواعد الأمن السيبرانى فى إطار التحول الرقمى - كيفية الوقاية من الوقوع كضحايا للجرائم السيبرانية".

وحماية البنية التحتية الحرجة كأحد محاور الأمن القومى - دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبرانى والمركز المصرى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات فى تحقيق الأمن السيبرانى - التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال الأمن السيبرانى - مخاطر الأمن السيبرانى على الأمن القومى".

وتناولت الجلسة "الحروب السيبرانية كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب - تأمين البيانات المصرفية ومعاملاتها ضد الهجمات السيبرانية - دور التشريعات فى تحقيق الأمن السيبرانى - تأثيرات الهجمات السيبرانية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأمن وجهود وزارة الداخلية فى مواجهتها - تأثيرات العملات الافتراضية والواقع المعزز على الأمن السيبرانى".