مجدى يعقوب: طبيب مصرى نجح فى خفض 50% من الوفيات بـ أمراض القلب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

وأضاف مجدى يعقوب أن الجينات والسمنة تمثل 99% من زيادة نسبة الكولسترول فى الدم وأمراض القلب، لافتا إلى أن هناك طبيبا مصريا فى مستشفى قصر العينى نجح فى اكتشاف جزئية تؤثر على مستوى الكولسترول فى الدم، وساهم في خفض 50% من أمراض القلب والوفيات بعد عامين من الأبحاث.

وتابع: "هناك شركات عالمية فى استخدام علم الجينات لخفض مستوى الكولسترول فى الدم".

ولفت الطبيب العالمى مجدي يعقوب إلى أن الأبحاث الحديثة بدأت تساهم فى خفض نسبة الكولسترول فى شرايين القلب، مشددا على أن العامل الوراثى للمريض يشكل خطورة للإصابة بالكولسترول حتى لو كان رياضيا.