مجدى يعقوب يوجه نصائح عاجلة لـ الشباب والعلماء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

وقال مجدى يعقوب إنه التواضع فى العلم، والمثابرة والحرص عليه وعد اليأس، والإيمان بالعمل ،من أسباب النجاح فى أى مجال سواء بالنسبة للعلماء أو الشباب.

وشدد على أنه يجب على كل الناس بأن يكون لديهم إيمان تام بما يفعلونه، وأن يسيروا وراء حلمهم، وألا يشعروا بالملل أو الإحباط مهما كانت قسوة الظروف.

واستطرد جراح القلب العالمى الدكتور مجدي يعقوب: "التواضع مهم جدا وأهم حاجة وخاصة فى التعامل مع المرضى، ومصر بها كفاءات رائعة فى مصر فى كل المجالات، وإحنا خدامين المجتمع ومفيش غير 2 اللى إحنا خدامينهم، هما المريض والعلم والمعرفة".