جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
وقال مجدى يعقوب إنه التواضع فى العلم، والمثابرة والحرص عليه وعد اليأس، والإيمان بالعمل ،من أسباب النجاح فى أى مجال سواء بالنسبة للعلماء أو الشباب.
وشدد على أنه يجب على كل الناس بأن يكون لديهم إيمان تام بما يفعلونه، وأن يسيروا وراء حلمهم، وألا يشعروا بالملل أو الإحباط مهما كانت قسوة الظروف.
واستطرد جراح القلب العالمى الدكتور مجدي يعقوب: "التواضع مهم جدا وأهم حاجة وخاصة فى التعامل مع المرضى، ومصر بها كفاءات رائعة فى مصر فى كل المجالات، وإحنا خدامين المجتمع ومفيش غير 2 اللى إحنا خدامينهم، هما المريض والعلم والمعرفة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدى يعقوب يوجه نصائح عاجلة لـ الشباب والعلماء (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.