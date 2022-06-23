الأرصاد تعلن عن ارتفاع مؤقت لـ درجات الحرارة فى هذا اليوم (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، كاشفة حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس، وحتى الثلاثاء المقبل.
وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة من المتوقع أن ترتفع يوم الجمعة المقبل بقيم تتراوح من 3:2 درجات يوم الجمعة المقبل ليسود طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.
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