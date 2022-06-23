تعيين مدير جديد لـ إدارة مراكز خدمات نقل الدم

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وفى السياق ذاته، قرر القائم بأعمال وزير الصحة أن تتولى الدكتورة نهاد الإشراف على المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.
وكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد عقد اجتماعا، أمس الأربعاء، مع مسؤولى إحدى الشركات العاملة فى مجال المقاولات والاستثمارات، لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بعدد من المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على تقارير الموقف التنفيذى لأعمال الإنشاءات والتطوير والتجيهزات بـ 56 منشأة طبية تتنوع بين مستشفيات ووحدات ومراكز طب أسرة، ومراكز تنمية الأسرة، بعدد من محافظات الجمهورية.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير تابع نسب إنجاز الشركة فى كل مشروع، والتحديات التى قد تواجه الأعمال، بما يساهم فى سرعة الانتهاء من تلك المشروعات، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال الإنشاءات والتطوير فى مشروعات القطاع الصحى، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع كبرى شركات إنشاء وتجهيز المنشآت الطبية.
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