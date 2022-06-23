انت الان تتابع تفاصيل خبر برامج التوك شو اليوم.. إبراهيم عيسى يهاجم الشيخ الشعراوي.. ومصر زادت نصف مليون مواطن.. والمصري من حقه الحديث في السياسة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /706399/برامج-التوك-شو-اليوم-إبراهيم-عيسى-يهاجم-الشيخ-الشعراوي-ومصر-زادت-نصف-مليون-مواطن-والمصري-من-حقه-الحديث-في-السياسة

يقدم موقع دوت الخليج ملخصًا لأهم التصريحات في برامج التوك شو اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يونيو الجاري، والذي شهد الحديث في العديد من الموضوعات المختلفة، وجاء على رأسها مهاجمة وانتقاد الإعلامي إبراهيم عيسى للفكر السلفي المتشدد والشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأعلن الإعلامي أحمد موسى عن زيادة تعداد سكان مصر 500 ألف مواطن خلال الـ 120 يوم الماضيين، وسط حالة من الغضب الكبيرة نتيجة الزيادة السكانية، قائلا إن الدولة لن تتحمل عمل مشاريع تكفي كل هذا العدد، خاصة في ظل فشل كافة البرامج التوعوية التي تُقدم للمواطنين.

واضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر والرئيس السيسي وأي أحد في العالم لن يستطيع أن يتحمل كل تلك التكاليف، “عاوزين مشاريع تلات أضعاف بقا عشان نسد احتياجات كل الناس دي، مفيش أي توعية خالص للناس، كل البرامج والمبادرات اللي تعملت كانت وهم من الخيال محدش من الشعب سمع لحاجة خالص”.

ويرى النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يعد فرصة مهمة للنقاش بين كافة فئات الشعب عن كل ما يحدث داخل الدولة المصرية من أجل الوصول إلى نتيجة هامة تساعد الجميع في الفترة المقبلة، موضحا أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من فكرة الحوار الوطني.

وأضاف “القط”، خلال استضافته في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك عدد من المفاهيم الخاطئة التي يجب العمل على تعديلها، مثل مفهوم “العيل بيجي برزقه” لأن هذا المفهوم يساعد في الزيادة السكانية، وأنه يجب العمل خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من تجارب الدول المختلفة التي تمتلك زيادة سكانية كبيرة، مثل دولتي الصين والهند.

وشن الإعلامي إبراهيم عيسى، هجومًا حادًا على التيار السلفي المتشدد قائلا إن التيار السلفي المتشدد والخطاب الديني المتشدد هو السبب وراء مقتل نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، حيث إن تلك الواقعة هي من تسببت في كل ما يحدث الآن، لافتا إلى أن التيار السلفي المتشدد يعمل دائما على تقزيم المرأة المصرية والتقليل من دورها وتحقيرها.

واضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان ينظر للمرأة على أنها وعاء للشهوة، ناسبا قضية نيرة أشرف إلى أنها نتاج للتيار السلفي المتشددة وما فعله في عقول الشباب والرجال في مصر في السنوات الأخيرة، حيث يرى أن هذا التيار زرع في عقول الشباب أن المرأة دائما هي الشهوة ومثيرة للغرائز، وأنها محتقرة وأقل من الرجل، ودائما يعمل على تحقير المرأة.

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي إن حلمه دخول زراعة القلب في مصر لأن هناك مرضى كثيرين صغار وكبار السن في حاجة إلى ذلك مشيرا إلى أن زراعة القلب تقدمت للغاية لكن على المريض تجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول.

وأوضح خلال حوار خاص مع برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن زراعة الأعضاء منتشرة في العالم، متمنيا أن يتقبل المجتمع المصري عمليات زراعة الأعضاء كاشفا عن اشتراكه في مشروع لنقل أعضاء من بعض الحيوانات للانسان لكن هذه التجربة ما زالت في بدايتها ومن الخطأ اعتباره حلاً بديلاً لزراعة أعضاء من الأنسان.