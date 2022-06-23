انت الان تتابع خبر اسعار رحلات الحج الجديدة 2022.. الزيادة تتراوح ما بين 12 لـ 16 ألف جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع حالياً عن اسعار رحلات الحج الجديدة 2022 بعد الزيادة، وذلك بالتحديد بعدما أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة إلى وزارة السياحة، وتم الانتهاء من تحديد قيمة رسوم الخدمة المقدمة لكل الحجاج من المصريين.
اسعار رحلات الحج الجديدة 2022 بعد الزيادة
وصرح فتحي غازي رئيس شعبة السياحة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه تم تحديد أسعار رحلات الحج الجديدة 2022 النهائية، وهذا بعد تحديد أسعار الخدمات الخاصة بالطواف، وتكون الزيادة برحلات الحج الاقتصادي لحوالي 12 ألف جنيه، ووصلت الزيادة في رحلات الحج الـ 5 نجوم لحوالي 16 ألف جنيه، والاسعار هي:
- رحلات الحج الاقتصادي، تحسين بسعر 94 ألفاً و500 جنيه بدلاً من 82 ألفاً و500 جنيه غير شامل تذكرة الطيران.
- رحلات الحج الاقتصادي موسم كامل أصحبت بسعر 104 آلاف و500 جنيه، بدلاً من 92 ألفاً و500 جنيه غير شامل تذكرة الطيران.
- رحلات الـ5 نجوم صف ثان، أصبحت بسعر 173 ألفاً و500 جنيه، بدلاً من 157 ألفاً و500 جنيه، غير شامل تذكرة الطيران.
- رحلات الـ5 نجوم صف أول، أصبحت بسعر 193 ألفاً و500 جنيه، بدلاً من 177 ألفاً و500 جنيه، غير شامل تذكرة الطيران.