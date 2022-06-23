انت الان تتابع خبر اسعار رحلات الحج الجديدة 2022.. الزيادة تتراوح ما بين 12 لـ 16 ألف جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع حالياً عن اسعار رحلات الحج الجديدة 2022 بعد الزيادة، وذلك بالتحديد بعدما أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة إلى وزارة السياحة، وتم الانتهاء من تحديد قيمة رسوم الخدمة المقدمة لكل الحجاج من المصريين.

اسعار رحلات الحج الجديدة 2022 بعد الزيادة

وصرح فتحي غازي رئيس شعبة السياحة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه تم تحديد أسعار رحلات الحج الجديدة 2022 النهائية، وهذا بعد تحديد أسعار الخدمات الخاصة بالطواف، وتكون الزيادة برحلات الحج الاقتصادي لحوالي 12 ألف جنيه، ووصلت الزيادة في رحلات الحج الـ 5 نجوم لحوالي 16 ألف جنيه، والاسعار هي: