انت الان تتابع خبر شهادات بنك مصر.. الحق احصل عليها بعائد شهري مرتفع يسعد القلوب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثر البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن شهادات بنك مصر من خلال محرك بحث “جوجل”، وهي التي يريد أن يشتريها العديد من المواطنين لأنها تعتبر من أفضل الطرق الخاصة بالاستثمار، وتوفر لهم فرص الحصول على أعلى عائد شهري في البنوك، وأيضاً تختلف الشهادات في البنك بين المحلية والتي تشترى بالعملات الأجنبية.

شهادات بنك مصر بأعلي عائد

ويبحث يومياً كلاً من يهتمون بشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع وهي التي توجد في بنك مصر، وتعد من أكثر الأشياء الذي يريدها العديد من المواطنين الذين يريدون الحصول على عائد شهري، ومنها ما يلي:

الشهادات الثلاثية

وفر بنك مصر هذه الشهادة بعد إلغاء شهادة طلعت حرب نفس عائد الـ 18%.

ويوفر البنك هذه الشهادة بعائد 14%، حيث تم رفع العائد على الشهادات الثلاثية من بنك مصر لـ 14%، وهذا بعد إعلان وقف الاكتتاب بشهادات طلعت حرب.

والعائد السنوي ثابت يصل لـ 14% ويصرف شهرياً.

ووفر البنك هذه الشهادة وتصل مدتها 3 سنوات، وقيمتها تبدأ من 1000 جنيه وأكثر بدون حد أقصى.

شهادة القمة

وهي تكون من داخل بنك مصر لكل الأفراد الطبيعيين فقط للحصول على هذه الشهادة.

فترة الشهادة تصل لـ 3 سنوات.

الحد الأدني لشراء الشهادة يصل لـ 1000 جنيه واكثر.

المعدل الخاص بالعائد الثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

ومن الممكن استرداد القيمة الخاصة بالشهادة أو جزء منها بعد انقضاء 6 اشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

ويتم استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها طبقاً لقواعد الاسترداد التي تخص الشهادة.

ومن الممكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لـ 7 سنوات