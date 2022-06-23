عاجل.. جهاز حماية المستهلك: المحكوم عليه فى قضية الرشوة لا يمت لنا بصلة

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وقال الجهاز فى بيان له، منذ قليل، إن المحكوم عليه قام بإيهام مقدم الرشوة بأن لديه صلاحيات ونفوذ داخل الجهاز لإلغاء قرار اتخذه جهاز حماية المستهلك ضد الراشى بمنع النشر عن منتجاته الطبية مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك.
وأشار إلى أن مرتكبى الواقعة حاولا مرارا وتكرارا التأثير على موظفى الجهاز المعنيين بالرقابة على الإعلانات المضللة، إلا أن موظفى الجهاز الشرفاء تصدوا للمخالفين بمنتهى القوة والنزاهة ورفعوا تقريرا لرئيس الجهاز بكافة المخالفات وتم على أثرها إحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة للتحقيق فى قيام الراشى بارتكاب مخالفة السلوك الخادع والإعلان المضلل وبيع منتجات طبية غير مرخصة.
وتابع: "وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى استمرار الجهاز فى منعه من نشر إعلاناته على كافة القنوات الفضائية".
واختتم جهاز حماية المستهلك: "يؤكد جهاز حماية المستهلك على عزمه الاستمرار فى بذل مزيد من الجهد فى مكافحة كافة الجرائم التى من شأنها الإضرار بسلامة وأمن وحقوق المستهلك المصرى".
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