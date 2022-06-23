البابا تواضروس يعظ حول الاتحاد العاطفى فى اجتماع الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وبذلك يستأنف قداسته ثانى عظاته عن أبعاد تكوين الأسرة بالاجتماع الأربعاء الأسبوعى، مستكملا أنواع الأبعاد المختلفة التى تبنى عليها الأسرة، حيث قد تحدث قداسته عن الاتحاد الفكرى العقلى فى عظة الأسبوع الماضى.

حضر الاجتماع الأسبوعى، كل من الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس المنتزة، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان، وعدد كبير من آباء مجمع كهنة الإسكندرية، وعدد غفير من شعب الإسكندرية الذى ملأ الكاتدرائية المرقسية إلى آخرها.