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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /706400/حسن-شاكوش-محصلش-على-كارنيه-النقابة-ونعيش-في-زمن-الفساد-الفني-تصريحات-قوية-لـ-هاني-شاكر

استضافت الإعلامية إنجي أنور ،عبر برنامج" مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، هاني شاكر أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين، الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفجر شاكر عدد من التصريحات القوية التي يرصدها دوت الخليج خلال السطور التالية:

تصريحات قوية لـ هاني شاكر

حسن شاكوش حصل على تصريح وليس كارنيه من النقابة

سامحت شاكوش بس مش عايز مشاكل تاني

نعيش حاليًا في زمن الفساد الفني

كتر خير حمو بيكا أنه دعى عليا في شهر رمضان وأنا عمري ما أذيته

نقابة الموسيقيين تراجعت عن تنفيذ حكم بحبس حمو بيكا لمدة عامين

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هاني شاكر يهاجم المتطاول على أم كلثوم

من جانبه، هاجم الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أحد الشعراء تطاول على كوكب الشرق أم كلثوم خلال ندوة باتحاد كتاب مصر، معلنا عزم النقابة تقديم بلاغ للنائب العام ضد هذا الشخص، قائلا: "هذا الشخص قال كلام فارغ وعبيط وما صرح به محاولة للنيل من قيمة وقامة كوكب الشرق".

وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، أن تطاول هذا الكاتب على السيدة الراحلة أم كلثوم بمثابة سب وقذف يستوجب رفع دعوى قضائية ضده، "نحن نلوم اتحاد كتاب مصر على ترك الفرصة لهذا الشخص للتطاول على كوكب الشرق التي تعد أحد رموز مصر".

وأكمل هاني شاكر: "ما يحزن في الأمر، أن الدول الأخرى تعلم قيمة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وقيمة الفن المصري، ونحن هنا نترك المجال والفرصة لمن يهين ويشوه صورة رموزنا المصرية الكبيرة".

وكانت أثارت تصريحات شاعر مغمور يدعى ناصر دويدار العضو باتحاد كتاب مصر، خلال أمسية ثقافية داخل أروقة الاتحاد، حالة من الغضب الشديد بسبب ما اعتبره محبو أم كلثوم وأحمد رامي بأنه "تطاول على قامات مصرية تركت بصمتها فى تاريخ الفن العربى".