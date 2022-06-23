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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /706390/هاني-شاكر-عمري-ما-أذيت-حمو-بيكا-وسامحت-حسن-شاكوش-بس-مش-عايز-مشاكل-تاني

قال الفنان هاني شاكر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مستوى الذوق الفني في مصر ينحدر بشكل كبير، وأن هناك فساد فني تعيشه الأعمال الفنية حاليا.

دوت الخليج يرصد تصريحات هاني شاكر عن حمو بيكا وحسن شاكوش والفن المصري.

هاني شاكر ينتقد الفن

وأشار إلى، أن الناس أصبحت تعتبر الفن الذي يقدم على منصات التواصل الاجتماعي هو الفن الحقيقي، وليس الذي يقدم على الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، أن نقابة الموسيقيين ليست ضد أحد ولن نمنع أحد، موجهًا رسالة لمطرب المهرجانات حمو بيكا، قائلا: كتر خيرك يا حمو إنك دعيت عليا خلال شهر رمضان الماضي وعمري ما أذيتك.

وأشار نقيب الموسيقيين، إلى أن النقابة ليست ضد حمو بيكا، ولم يكن يستطيع الهجوم على النقابة في حال تنفيذ الحكم بحبسه، مشددًا على أن جزءا كبيرا من محاربة ما أسماه الفساد الفني يتمثل إيجاد حالة فنية مضادة يتسم بـ"الجمال".

وتابع الفنان هاني شاكر، أن البعض يعتبر الفن هو كل ما يُقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس الحفلات في الإذاعة والتلفزيون التي كانت تستقطب الأسر من كل العالم العربي، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تعيد أضواء المدينة وليالي التلفزيون، وأن تُنظم هذه الحفلات في كل المحافظات وكذا في البلدان العربية.

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة لحسن شاكوش، مطرب المهرجانات الشعبية.

رسالة هاني شاكر لشاكوش وبيكا

وقال خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء ،"أتمنى (شاكوش) ميعملش مشاكل تاني وتكون دي آخر مشكلة في حياته ومسيرته الفنية، موضحا أن شاكوش قدم اعتذارا للنقابة في أكثر من مناسبة عما بدر منه، معقّبا: "عفا الله عما سلف.. وجدتُ أنا وأعضاء المجلس أنه لا يمكن لأحد أن يُعاقب طوال العمر".

يحيي النجم هانى شاكر حفل افتتاح مهرجان السويس للموسيقى والغناء يوم الجمعة المقبلة، فى دورته الأولى التى تقام فى متحف السويس القومى، وتطلقه الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ويقام على مدار 3 أيام متصلة، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

حققت أغنية ست الحبايب والذى أعاد تقديمها الفنان هاني شاكر تقديمها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب 38 ألف مشاهدة فقط رغم مرور شهرين على طرحها.

وكان قد حل الفنان هاني شاكر حل ضيفا على برنامج “مع الشريان” مع الإعلامي داوود الشريان على قناة mbc.

وكشف هاني شاكر عن دور الفنانة الراحلة شادية في مسيرته الفنية وقال إنه في بداياته كان يجهز لحفل مع شادية ولكنه قبل الحفل بفترة اعتذر لها عن الغناء في الحفل بسبب عدم وجود أغاني جيدة يقدمها ولم يجد في تلك الفترة أعمال جديدة تستهويه وحينها أخبرته الفنانة شادية أنها أعجبت بأغنية بعنوان "كده برضه يا قمر" ولكنها لن تغنيها وطلبت منه أن يستمع إليها.

وقال هاني شاكر إنه استمع إلى نصيحة الفنانة شادية وتعرف على فريق عمل الأغنية،ولكنه لم يعجب بالأغنية في ذلك الوقت ولكن الفنانة شادية أقنعته بتقديم الأغنية.