موعد الاستعلام عن ترقية الموظفين .. و رابط مباشر

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رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (155) لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ويتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه على الموقع الإلكتروني في تمام العاشرة من صباح الغد، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة والذي يوافق 23 يونيو كل عام.

ويُرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2022 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2022، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية.

ونص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2022 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2022، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30/6/2022.

الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2022 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المُشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.