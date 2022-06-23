الأهلي يهزم غزل المحلة 2 / 1 في الوقت القاتل.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:29 صباحاً - حقق فريق الأهلي فوزا قاتلا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري، تقدم أفشة للأهلي من ركلة جزاء ثم تعادل حميد ماو لغزل المحلة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف غزل المحلة عن لنقطة 25 في المركز 11 بجدول الدوري.

سيطر الأهلي على الكرة في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة في محاولة للتحكم في إيقاع اللعب، ولكن بدون فاعلية هجومية على مرمى عمرو شعبان حارس المحلة، واحتسب عبد العزيز السيد حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 10 نتيجة عرقلة محمد شريف من قبل خالد سامي.

وتقدم محمد مجدي أفشة لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 12 بعدما صوب الكرة على يسار عمرو شعبان في عكس اتجاه حارس المحلة.

وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة سحرية من عمرو السولية وصوبها بيمناه في تجاه المرمى ولكن ارتطمت بالقائم الأيسر للمحلة، كما أهدر أفشة فرصة محققة في الدقيقة 16 بعدها وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها ولكن مرت أعلى العارضة.

ولعب السولية عرضية للأهلي من الجبهة اليمنى في الدقيقة 21 ولكنها وصلت إلى يد عمرو شعبان، وشهدت الدقيقة 30 تغيير أول من غزل المحلة بخروج أحمد السيد ونزول خالد الإخميمي.

وسدد يحيى حامد لاعب المحلة تصويبة مباغتة على مرمى الشناوي في الدقيقة 33 ولكنها لمست بيد الشناوي وارتطمت بالعارضة وعادت إلى الملعب قبل أن يحولها دفاع الأهلي إلى ركلة ركنية، وشهدت الدقيقة 39 خروج طاهر محمد بداعي الإصابة وشارك بدلا منه صلاح محسن فيما أجرى المحلة تغيير اضطراري ثاني بنزول معاذ الحناوي بدلا من محمد فتح الله في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، واستمر تقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول بنتيجة 1 / 0.

وتعاطف القائم الأيسر مع غزل المحلة وحرم صلاح محسن من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 49 بعد تصديد متقنة ارتطمت بالقائم وتحولت بعيدا عن الثلاث خشبات، وتبعها تصويبة من عمرو السولية في الدقيقة 50 من خارج منطقة الجزاء ولكن حولها عمرو شعبان إلى ركنية، ولعب أفشة رأسية في الدقيقة 51 من ركلة ركنية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للمحلة.

ولعب السولية رأسية على مرمى المحلة في الدقيقة 56 ولكنها مرت أعلى عارضة عمرو شعبان، فيما سجل حميد ماو هدف التعادل للمحلة في الدقيقة 58 بعد تصويب الكرة بيسراه على يمين الشناوي.

وسدد رامي ربيعة تصويبة قوية في الدقيقة 73 ولكنها لمست أطراف صوابع عمرو شعبان وارتطمت بالعارضة وتحولت إلى ركلة ركنية، وبعدها أجرى الأهلي تغييرين بنزول وليد سليمان وحسام حسن بدلا من محمود وحيد وبيرسي تاو، وهدد حسام حسن مرمى المحلة بعد نزوله مباشرة برأسية ولكن أبعدها حارس المحلة.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 83 نتيجة عرقلة وليد سليمان، ولعبها أفشة داخل منطقة الجزاء وسددها ياسر إبراهيم رأسية ولكنها مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وأجرى الأهلي بتغيير جديد بنزول زياد طارق في الدقيقة 86 بدلا من أحمد نبيل كوكا.

وسدد محمد شريف تصويبة قوية في الدقيقة 86 ولكن حولها حارس المحلة إلى ركلة ركنية، وسدد أفشة تصويبة في الدقيقة 89 ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لعمر شعبان.

وسجل محمد شريف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 91 من تمريرة ذهبية داخل منطقة الجزاء من زياد طارق، وتدخل الفار في الدقيقة 95 من عمر المباراة بداعي وجود خشونة وتهور من أحمد الشيخ لاعب المحلة تجاه كريم فؤاد لاعب الأهلي ويقوم بإلغاء الكارت الأصفر وطرد لاعب المحلة، وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وطاهر محمد وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

فيما يتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من، محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وصلاح محسن ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد أشرف وزياد طارق.

ويتكون تشكيل غزل المحلة من، عمرو شعبان في حراسة المرمى محمد فتح الله وخالد سامي ويحيى حامد ومصطفى العش في الدفاع وحميد ماو وهشام بلحة ومالك توريه وأحمد السيد في الوسط وعبده يحيى وأحمد الندري في الهجوم.