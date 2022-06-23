البابا تواضروس لطلبة الثانوية العامة: كونوا على ثقة أن مجهودكم سيأتى بنتيجة

جدة - نرمين السيد - وقال البابا تواضروس الثانى فى عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء، من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية إنه يصلى من أجل الطلبة ليساعدهم الله فى امتحاناتهم، كما طمأنهم قداسة البابا أن مجهودهم سيأتى بثمار مفرحة.
وأضاف البابا تواضروس: "أنا أتابع الامتحانات، فالحمد لله الامتحانات هادئة حتى الآن وربنا يكملها بسلام، وكن على ثقة أن مجهودك الذى بذلته طوال السنة سيأتى بنتيجة جيدة ويفرحك ويفرح بيتك وأسرتك ويفرح المجتمع كله".
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