غادة والى: 9 ملايين إفريقى مهددون بالموت سنويا بسبب تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن القارة الإفريقية تعانى تغيرات مناخية شديدة، بما يهدد بتفاقم أزمة التنوع البيولوجى وفقدان آلاف الحيوانات والنباتات، ووفاة 9 ملايين شخص سنويا.





جاء ذلك خلال استضافة معهد التخطيط القومى، الذراع البحثى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة غادة والى، للمشاركة فى الحلقة النقاشية الثالثة لصالون المعهد والمنعقدة بعنوان "مواجهة الجرائم البيئية فى إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ"، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، وقيادات المعهد.

وخلال الحلقة النقاشية، أكدت الدكتورة غادة والى، أن مواجهة الجرائم البيئية تعد أحد أبرز التحديات التى تواجه كل دول العالم، والتى بدأت تشعر بتأثير التغيرات المناخية على مختلف الأصعدة، لافتة إلى أن الدول النامية من أكثر البقاع عالميا تأثرا بظواهر التغير المناخى، ما بين التصحر والجفاف، رغم أن نسبة مساهمتها لا تتعدى 4% من إجمالى الانبعاثات الضارة على مستوى العالم.

وأضافت أن جريمة الاعتداء على الحياة البرية تستغل البيئة وتؤثر عليها سلبا ويقدر حجمها بنحو 200 مليار دولار سنويا، وتؤدى إلى تآكل الموارد الطبيعية، والتى تؤثر بشدة على الدول النامية فى القارة الإفريقية التى تمثل الموارد الطبيعية 20% من إجمالى مواردها.

وأشارت والى، إلى أن العالم يمر بأزمة ثلاثية تتشكل من تحديات مترابطة تهدد مستقبل كافة دول وشعوب العالم وهى أزمة تغير المناخ التى أدت وستؤدى إلى ظروف معيشية صعبة، وأزمة فقدان التنوع البيولوجى، وأزمة التلوث التى تتضمن تلوث الهواء والمياه والأراضى الزراعية وغيرها، فضلا عن أن هناك عدد من أشكال الجريمة تتسبب فى تفاقم الأزمات التى تستهدف وتستغل البيئة بشكل مباشر، وهى صناعة إجرامية ضخمة تصل إلى أكثر من البيئة وفقدان التوازن البيولوجى فى البحار وتدمير مصارف الكربون الطبيعية التى تحمى العالم من الاحتباس الحرارى، فضلا عن إعاقة تطبيق إجراءات الرقابة البيئية ونهب الموارد الطبيعية.

وسلطت الضوء على العديد من الجرائم البيئية ومن أهمها الاتجار بالحيوانات البرية والأنواع النباتية النادرة والاتجار غير المشروع فى الأخشاب والتعدين غير المشروع والجرائم ذات الصلة بقطاع الصيد والاتجار بنفايات البلاستيك.

وأوضحت والى، أن النساء هن الأكثر تعرضا لأزمات البيئة، مشيرة إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار العلاقة بين الجريمة وتدهور البيئة لمعالجة أزمات البيئة بشكل فعال، مؤكدة أن الخطوة الأولى لمكافحة الجرائم التى تؤثر على البيئة وحماية الكوكب والمجتمعات من تداعيات أزمات البيئة المتصلة بالعنف والجريمة هى إدراك أن موضوع مكافحة الجريمة والفساد يعد من العناصر الهامة التى يجب إدماجها فى الاستجابة لأزمات البيئة، وأن أى استجابة فعالة ستعتمد على منظور شامل لا يغفل هذا الأمر.

وأكدت الدكتورة غادة والى أن COP27 يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية للجهود الدولية لمعالجة تغير المناخ والتحديات ذات الصلة"، متابعة أن بعض الخطوات العملية للتصدى للنشاط الفاسد والإجرامى الذى يضر بالبيئة هى "بناء قدرات المؤسسات فى الدول على مكافحة الجرائم البيئية ووضع التشريعات الفعالة والرادعة للجرائم البيئية وتفعيل الآليات التشريعية الدولية التى تمكن التعاون فى مكافحة هذه الجرائم وتكثيف العمل مع الشركاء لتعزيز الجهود والآليات الخاصة بمكافحة الفساد والبيئة."

ونوهت والى، إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يعمل حاليا على تطوير وتوسيع عمله فى مجال مكافحة الجرائم التى تؤثر على البيئة الذى يمثل أولوية صاعدة، وفى هذا الصدد، قام المكتب بتوسيع نطاق برنامجنا العالمى لمكافحة الجرائم ذات الصلة بالحيوانات البرية، وبإجراء دراسة حول الترابط بين الجرائم التى تؤثر على البيئة وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى وتلوث البحار، وإنشاء مركز لمكافحة الفساد فى أفريقيا، كما تعتزم إجراء عدد من الأبحاث حول موضوعات ومناطق محددة تحظى بأولوية، على سبيل المثال حول التعدين غير المشروع للذهب فى غرب ووسط إفريقيا، وحول الاتجار غير المشروع فى النفايات الإلكترونية وغيرها من الجرائم ذات الصلة بالنفايات، بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.