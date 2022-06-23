لجنة مكافحة كورونا: الفيروس مازال موجودا بأعراضه ولكنه أقل حدة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن فيروس كورونا ما زال موجودا بأعراضه، والتى أبرزها تتمثل فى ضبابية الفكر ومشاكل داخل الجهاز التنفسى.





وقال دكتور حسنى، خلال اتصال هاتفى مع قناة "النهار" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا موجود ولكنه أقل حدة بسبب المناعة الطبيعية والمكتسبة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا موجود بكل متحوراته وسلالاته، كما يوجد داخل أوميكرون متحورات أخرى.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن فترة العزل تقلصت إلى 5 أيام بشرط تلقى العلاج اللازم واختفاء الأعراض تكون خلال 48 ساعة، موضحا أن الجرعة الثالثة لكورونا تكون هى الأخيرة ضد الفيروس.

وقدم الدكتور حسنى نصائحه للمواطنين من حجاج بيت الله الحرام هذا العام، منبها إلى أن:"لقاح كورونا لن يحمى من الفيروس والإصابة ويجب على الحاج سرعة العزل حال شعوره بأى أعراض.

وعن علاقة الجيوب الأنفية بكورونا، قال د. حسنى، إن هناك أنواعا من كورونا تؤدى لالتهابات فطرية بالجيوب الأنفية، وهذا يستدعى الذهاب إلى الطبيب المعالج.

وأضاف أن فيروس كورونا فى بعض الأحيان يؤثر على قدرات البعض على التركيز، متابعا أن هذا العرض قد ينتهى بعد الإصابة وقد يستمر، ولكن التداعيات أصبحت أقل مع المتحورات الجديدة.