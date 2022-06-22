انت الان تتابع تفاصيل خبر جوزها قفشها في أحضان عشيقها..«مى» تدفع حياتها ثمناً لخيانتها الزوجية بعين شمس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706396/جوزها-قفشها-في-أحضان-عشيقهامى-تدفع-حياتها-ثمنا-لخيانتها-الزوجية-بعين-شمس

زواج لم يزيد على 7 أشهر ينتهي بجريمة بشعة في عين شمس ضحيتها الزوجة «مي» بحق نفسها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس من منزل الزوجية وبحق زوجها «فارس» الذي ضبطها في أحضان عشيقها وخيانتها له بمنطقة عين شمس، وفي خلال ذلك انتقل دوت الخليج لمكان الواقعة لكشف ملابساتها من شهود العيان والمقربين.

وقال أحد شهود عيان الواقعة لـ «دوت الخليج»: " فارس ده جوز «مي» المتوفيه، وهو في العقد الثالث من العمر، وبيشتغل محاسب ورجل مكافح جدا وفي حاله، وزوجته بتشتغل في شركة، وفي العقد الثالث من العمر، وعندها 5 صبيان أشقاء، ومعندهاش بنات، من ضمنهم واحد اسمه كريم يعمل سائق وأخ ثاني لها اسمه يحيي هو صديق مقرب لفارس جوزها من أيام الطفولة".

زوجها صديق شقيقها

وتابع:" بين يحيي أخو المتوفيه وجوزها فارس صداقة قوية جدا من الطفولة ويعتبر يحيي الصديق المقرب لفارس، شافها وحبها بعد انفصالها من أول جوازه قبل فارس، واتجوزها وعاشوا في شقة إيجار وهي مكان حدوث الواقعة، وإن أهل فارس مكنوش موافقين بدليل من ساعة ما اتجوز من ٧ شهور محدش بيجي منهم، بسبب إنها كانت متجوزة واطلقت، وبعد أول شهرين من الجواز كان فارس بيروح الشغل الساعة ٧ صباحا وبيرجع الساعة ٤ العصر، وهي بتنزل علي شغلها بعد ما فارس ينزل علي شغله وبتيجي عربية تبع شغلها في الشركة تخدها وبترجع قبل رجوع جوزها علي الساعة 2:30 م ".

وتابع "الشاهد ": "في أواخر الفترات وقبل وقوع الحادث بأيام كان يوجد خلافات مابين مي وجوزها فارس بسبب مديرها في الشغل اللي هو عشيقها والذي تم ضبطه، ولاحظ فارس كثرة مكالمات مديرها علي الواتس والمكالمات أيضا وذلك تسبب في نشوب خلافات كثيرة بينهما".

تفاصيل صدمة فارس وانتحار مي

وسرد الشاهد:" فارس رجع فارس بيته في وقت غير المعتاد رجوعة من الشغل، و فتح باب شقته كالعادة، وأثناء دخوله من باب الشقة لاحظ وقوف زوجته مي وهي متوترة ومرتبكة، ودا خلي فارس يشك أنه في حاجة وسألها في حد في الشقة هنا يا مي، قالت لا ، وفضل فارس يدور في الشقة، وفجأة شاف عشيق مي بيجري علي باب الشقة وهو لابس سروال فقط، مسكه فارس من ضهرة وحصلت مشادة كلامية بينهما، وفارس معرفش يسيطر عليه فخرج برا شقة وهو بيقول حرامي حرامي حرامي ، وناس بدأت تخرج من الشقق وعشيقها نزل يجري علي السلم، ومي جريت ع بلكونه وقفزت جات علي منشر الغسيل البيت اللي قدامهم ورأسها اتخبطت في حديد المنشر ثم وقعت علي المنشر الدور الثاني ثم علي دور الأرضي في الشارع وماتت في الحال، وده كل اللى حصل".

وكانت قد شهدت منطقة عين شمس بالقاهرة جريمة مأساوية عندما قامت سيدة بخيانه زوجها مع عشيقها وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغاً، يفيد سقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الخامس من عقار سكني دائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت رجال المباحث الي محل الواقعة، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن السيدة المتوفاة قد ألقت بنفسها هربا من فضيحتها بعد أن ضبطها زوجها مع عشيقها داخل شقة الزوجية وعندما فوجئت به ألقت بنفسها من الطابق الخامس لتلقى مصرعها في الحال.

وصرحت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، واستدعت الزوج لسماع أقواله، وبعد سماع اقوله، أخلت سبيله، وحبس عشيقها علي ذمة التحقيقات.