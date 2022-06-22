انت الان تتابع تفاصيل خبر "المخيف" يتقدم لـ الأهلي أمام المحلة في الوقت القاتل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706395/المخيف-يتقدم-لـ-الأهلي-أمام-المحلة-في-الوقت-القاتل

تمكن النادي الأهلي، من العودة من جديد أمام غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين.

افتتح النادي الأهلي التسجيل عن طريق لاعبه محمد مجدي أفشة في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ثم عاد حميد ماو بأبناء المحلة في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأبى محمد الشريف الخنوع لنتيجة التعادل، فاسجل هدف التقدم للنادي الأحمر فيما بعد الدقيقة 90، من صناعة للاعب الاحتياطي زياد طارق.

وكان قد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة غزل ‏المحلة، المقرر لها بعد قليل في استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه رامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود وحيد وكريم فؤاد واحمد كوكا وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

تشكيل المحلة أمام الأهلي

أعلن مصطفى عبده المدير الفني لـ غزل المحلة عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة 22 للدوري المصري.

وشهد التشكيل عودة عبده يحيى لخط هجوم الفريق، ومن خلفه يأتي المميز هشام عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء باولن فوافي ومحمد بازوكا، فيما يشارك خالد سامي في قلب الدفاع على حساب معاذ الحناوي.

تشكيل غزل المحلة: حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: يحيى حامد – خالد سامي - محمد فتح الله – مصطفى العش

الوسط: حميد ماو - أحمد السيد – أحمد النادري – هشام عادل – ماليك توريه

الهجوم: عبده يحيى

دكة البدلاء: محمد الحضري - هاني عادل – أحمد الشيخ – خالد الأخميمي – محمد بازوكا – باولن فوافي – وليد مصطفى – إيهاب سمير – معاذ الحناوي.

غيابات الأهلي أمام المحلة

وضربت الإصابات صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، وخلال هذه السطور نستعرض لكم أسماء المصابين ومدة غيابهم عن الفريق:

أحمد عبد القادر أثبتت الأشعة التي أجراها إصابته بمزق في العضلة الأمامية، وفترة علاجه لن تقل عن 3 أسابيع وبعدها سايكون اللاعب متاحاً للمشاركة مع الفريق.

- أما علي معلول، فا يعاني من شد في العضلة الأمامية اليسرى، وسيغيب لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، وهذا يعني أنه سيغيب عن مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم الأحد المقبل.

- حمدي فتحي يعاني من نفس إصابة علي معلول، وسيغيب هو الآخر لمدة أسبوع أو 10 أيام

- حسين الشحات اشتكى من كدمة في الكاحل وسيستمر علاجه لمدة أسبوع.

- أيمن أشرف يعاني من التهاب في الركبة وسيغيب لمدة أسبوع هو الآخر.

- علي لطفي، فيعاني من جزع في ذراعه الأيمن وهو أقرب المصابين عودة للملاعب من جديد.

- محمد عبد المنعم و أليو ديانج، سيتم إراحتهم في مباراة المحلة، وسيكونا جاهزين للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة بيراميدز في كأس مصر.