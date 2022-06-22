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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706394/مجدي-يعقوب-أحلم-بدخول-زراعة-القلب-في-مصر-وشقيقي-أوصى-بالتبرع-بأعضائه

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي إن حلمه دخول زراعة القلب في مصر لأن هناك مرضى كثيرين صغار وكبار السن في حاجة إلى ذلك مشيرا إلى أن زراعة القلب تقدمت للغاية لكن على المريض تجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول.

وأوضح خلال حوار خاص مع برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان وينقلها دوت الخليجأن زراعة الأعضاء منتشرة في العالم، متمنيا أن يتقبل المجتمع المصري عمليات زراعة الأعضاء كاشفا عن اشتراكه في مشروع لنقل أعضاء من بعض الحيوانات للانسان لكن هذه التجربة ما زالت في بدايتها ومن الخطأ اعتباره حلاً بديلاً لزراعة أعضاء من الأنسان.

مجدي يعقوب: التبرع بالأعضاء عند وفاة المخ موجود في جميع أنحاء العالم إلا مصر

ونوه جراح القلب العالمي بأن التبرع بالأعضاء عند وفاة المخ موجودة في جميع أنحاء العالم إلا مصر، وأن هذا أمر محزن للغاية لافتا إلى أحد أصدقائه من العلماء البريطانيين كتب وشم على صدره وصية بالتبرع بأعضائه عند الوفاة.

وأشار إلى أن شقيقه عند وفاته في ألمانيا أوصى بالتبرع بأعضائه معربا عن أمله في أن تكون إجراءات اعتماد الأدوية الجديدة في مصر أسرع كما يحدث في جميع دول العالم.

مجدي يعقوب يحدد مواصفات النجاح للشباب

وعن مواصفات النجاح، عقب قائلا إنه يجب على الإنسان أن يؤمن بعمله وأن يواصل التعلم ولا يتوقف عنه، إلى جانب التواضع يجب على الإنسان أن يكون متواضع دائما، مشيرًا إلى أن هذه المواصفات هي التي يسير عليها اللاعب محمد صلاح، وتساعد بشكل كبير في نجاحه.

وأردف أنه لا يعرف الكثير عن محمد صلاح، ولا يستطيع متابعته كثيرًا ولكنه معجب بتجربته وما يقوم به في الدوري الإنجليزي من إنجازات في الوقت الحالي.