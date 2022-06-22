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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706393/مجدي-يعقوب-طبيب-مصري-ساعد-باكتشافه-على-تقليل-نسبة-الوفيات-في-مصر-بنسبة-50

قال الجراح العالمي مجدي يعقوب، إنه منذ فترة كبيرة يرى أن تصلب الشرايين واحد من أسوا الأمراض التي تؤثر على القلب، وتؤدي للكثير من الاضطرابات والمشاكل في الإنسان سواء صدمات قلبية أو وفاة، موضحا أن زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم أمر صعب جدا ويجب أخذ الحيطة والحذر منه.

تصلب الشرايين من اخطر الأمراض التى تصيب القلب

وأضاف "يعقوب"، خلال حوار خاص مع برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان وينقلها دوت الخليج، أن يطمح لمنع هذا الأمر منذ فترة طويلة ويتابع الأبحاث حول هذا الأمر، وكان يوجد تقدم شديد من الستينات بمعرفة أن هناك علاقة قوية بين الكوليسترول والدهنيات ومرض تصلب الشرايين وأمراض القلب، مشيرًا إلى أنه كان هناك اكتشافات عديدة في تلك الفترة، حول كيفية تخلص الجسم من نسب الكوليسترول بطريقة معينة حتى تم الوصول الآن إلى حل هائل.

وتابع أن الأبحاث العلمية نجحت في تطوير أدوية تجنب زيادة الكوليسترول في الدم، ونجح شخص مصري متخرج من القصر العيني يُدعى نبيل صيدة في اكتشاف جزيئة تؤثر على مستوى الكوليسترول في الدم، وهذا الاكتشاف ساعد كثيرا في تلك المشكلة، والجميع أشاد بتلك التجربة.

وأردف أن هذا الاكتشاف ساعد في انخفاض نسبة أمراض القلب ونسبة الوفيات ونسبة الصدمات القلبية بنسبة 50% في مدة قصيرة، وهو ما يعد حل هائل للمصريين.

مجدي يعقوب: الجينات والسمنة تؤثر 99% من زيادة نسب الكوليسترول في الجسم

وأوضح أن الجينات والسمنة تؤثر بنسبة 99% من زيادة نسب الكوليسترول في الجسم، وهذا أمر خطير جدا لافتا إلى أن الإصابات في مصر وارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم أكثر من المواطنين في الخارج، ويمكن أن يكون سبب ذلك العامل الوراثي والجينات.

ولفت إلى أنه لا يوجد نسبة آمنة للكوليسترول في الجسم، وكلما تم خفض نسبة الكوليستول في الجسم هو الأفضل خاصة إن كان المريض يحمل جينات مسببة له.