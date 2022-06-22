انت الان تتابع تفاصيل خبر إبراهيم عيسى: الاختلاط بين الرجل والمرأة كان موجود في عهد النبي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706389/إبراهيم-عيسى-الاختلاط-بين-الرجل-والمرأة-كان-موجود-في-عهد-النبي

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الاختلاط بين الرجل والمرأة موجود منذ عهد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وكان موجود في عهد الصحابة، وأمر طبيعي أن يحدث، لافتا إلى أن الدعوات الإسلامية المتشددة الموجودة في الوقت الحالي غير صحيحة، وأنها تتعامل بمنطق الدين والتشدد وأن الناس لا تقرأ.

ابراهيم عيسي.. النبي دافع عن الاختلاط

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن الاختلاط بين الرجل والمرأة موجود منذ عهد النبي، وظهر ذلك في الصلاة، وفي الحروب، وفي الأسواق، مستشهدًا بموقف النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- حينما دافع عنه امرأة أنصارية في أحد الغزوات، "ده اختلاط ولا مش اختلاط يا جماعة".

وتابع أن عمر بن الخطاب أيضا كان ينزل في الأسواق بنفسه ويساعد السيدات التي لا تجد من يساعدهن، وهذا مذكور في سير الصحابة، وكان خليفة للمؤمنين وينزل بنفسه للأسواق ويساعد السيدات، ونفس الأمر بالنسبة للصلاة، حينما أخطأ عمر في أحد الصلوات وقالت له امرأة اخطأت فقال أخطأ عمر وأصابت سيدة.

إبراهيم عيسى يطالب بضرورة محاربة الخطاب الديني السلفي المتشدد

وأردف: "الموضوع بسيط وسهل وباين قدام الجميع بس الناس محتاجة تقرأ في السير وتقرأ في القرآن والحديث، الشيوخ والتشدد بينصبوا على الناس وعلى دماغ الناس".

وطالب "عيسى" بضرورة محاربة التشدد السلفي والخطاب الديني السلفي الذي انتشر في مصر على مدار السنوات الماضية، والذي تسبب في الكثير من الكوارث، ويساعد على تقزيم المرأة، وتحقير المرأة، ويشجع للعنف ضد المرأة.