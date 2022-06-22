انت الان تتابع خبر عاجل.. رابط نتيجة ترقية الموظفين في الحكومة.. 500 ألف موظف مستني ترقيته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر الجميع أسماء النتيجة الخاصة بترقيات يوليو 2022 والتي تشمل على حوالي 500 ألف موظف في الجهاز الإداري الخاص بالدولة، وأيضاً كل من يعملون في العديد من الهيئات الاقتصادية التي توجد في كل المحافظات.

رابط نتيجة ترقية الموظفين في الحكومة

ويبحث الجميع عن نتيجة الترقيات، وهي التي سوف يكون الدخول عليه متوفر أثناء ساعات قليلة الليلة، وايضاً يستطيع الموظف المرشح إلى الترقية للدخول لمعرفة النتيجة الخاصة بالترقية من هنا.

ويعتبر رابط نتيجة ترقيات شهر يوليو 2022 لكل موظفي الإداري للدولة، وأيضاً آلاف الموظفين الذين يعملون في الهيئات الاقتصادية في القطاعين العام والأعمال العام، وهي التي سوف يتم تنفيذها مع بداية شهر يوليو القادم 2022، ويبحث عنها الجميع.

طرق الاستعلام عن ترقيات الموظفين في يوليو 2022

ويعمل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على متابعة كل الاستعدادات الجادة لتوفير الموقع الإلكتروني الذي يخص الاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية أو لا يستحقها، ومن المرجح توفيرها على موقع الجهاز صباح غداً الخميس 23 يونيو 2022.وأيضاً حرص رئيس الجهاز على توجيه جميع المختصين بإلإطلاق الموقع الإلكتروني الذي يخص الاستعلام عن مدى الأحقية الخاصة بالموظف في الترقية من عدمه، ويكون صباح غداً يوم الخميس، ويواكب هذا الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، وهي من ابرز الاشياء الذي يبحث عنها ويريد ان يعرفها جميع الموظفين الذين يعملون في كل القطاعات.