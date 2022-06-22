انت الان تتابع خبر عاجل.. انقلاب قطار محمل بالغلة واصطدمه بمنزل في البحيرة.. الأمن انتقل للمكان بسرعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدث اليوم في محافظة البحيرة حادث غريب من نوعه، حيث خرج أحد القطارات المحملة بالبضائع عن القضان أمام قرية البستان قبلي التابعة إلى مركز الدلنجات، وهذا ما نتج عنه انقلاب القطار، واصطدامه بواحد من المنازل المبنية بالطوب الأبيض على الطريق.

حقيقة وجود حالات وفاة بسبب انقلاب القطار

وانتقلت سريعاً أجهزة الأمن ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وعندما تم الفحص المبدئي ظهر عدم وجود حالات وفاة، ويتم في الوقت الحالي حصر الإصابات والخسائر، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الكثير من الإجراءات اللازمة.

انقلاب قطار محمل بالغلة واصطدمه بمنزل في البحيرة

وحصل اللواء احمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة على إخطار من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، بوقوع حادث انقلاب 15 عربة في قطار بضائع محمل بالغلال، وهذا حدث عند مزلقان الشرقاوي بالتحديد قريباً من قرية البستان قبلي وهي التابعة إلى دائرة المركز.

وتم الحرص على تحرير المحضر اللازم حتى يتم العرض على النيابة، وهي التي تبدأ بمباشرة كل التحقيقات في الحادث، وأيضاً استكمال جميع الإجراءات القانونية تجاه هذا الحادث.