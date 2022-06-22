غدا.. معلومات الوزراء يناقش الجوانب التشريعية لوثيقة ملكية الدولة

وأوضح المركز فى بيان له أن الحكومة قد أطلقت حوارا مجتمعيا، منتصف يونيو الجارى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة "ملكية الدولة"، تمهيدا لإقرارها فى صورتها النهائية خلال شهرين.
ومن المقرر أن يشارك فى الورشة الجديدة، رؤساء ووكلاء وأمناء سر لجان الزراعة بمجلسى النواب والشيوخ، وبحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، والشركة القابضة للسلع الغذائية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتأتى تلك الورشة استكمالا للورشتين السابقتين، اللتين عقدهما "مركز المعلومات"، يومى الأحد والثلاثاء الماضيين، حول مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعى الزراعة والصناعات الغذائية، على الترتيب، وبحضور كبرى الشركات العاملة فى مصر، ومختلف الأكاديميين والخبراء والمختصين.
وستتضمن الورشة الجديدة عرضا لأهم التوصيات الصادرة عن الورشتين السابقتين، ومقترحات أبرز مؤسسات القطاع الخاص فى مجالى الزراعة والصناعات الغذائية، بجانب رؤى المتخصصين والخبراء، ومناقشة الموقف القانونى منها مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية.
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