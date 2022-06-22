الطقس خلال أسبوع.. شديد الحرارة فى جنوب البلاد (تفاصيل درجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - وأكدت هيئة الأرصاد، أن الطقس الحار يسود نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وسيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وجاءت حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل كما يلى:

الخميس 23 يونيو

يتوقع وجود نشاط للرياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 24 يونيو

ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة مئوية ليسود طقس شديد الحرارة نهارا.

السبت 26 يونيو

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 26 يونيو

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

الاثنين 27 يونيو والثلاثاء 28 يونيو

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.