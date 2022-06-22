لطلاب الثانوية العامة.. احذر من هذا الأمر حتى لا يتم استبدال إجاباتك

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أن التصحيح الإلكترونى، يبدأ بمسح أوراق الإجابة بالماسح الضوئى، مشيرا إلى أن بعض طلاب الثانوية العامة يدخلون أرقام جلوسهم بصورة خاطئة.





وشدد رمضان محمد فى تصريحات له، على أن ضرورة تركيز الطلاب عند كتابة الامتحان، منوها بأنه إذا أخطأ الطالب فى نقله إلى ورقة الإجابة يتم تصحيح امتحانه على نموذج مختلف تماما، ما يترتب عليه فقدان غالبية الدرجات.

ولفت رئيس المركز القومى للامتحانات، إلى أن نماذج الامتحان تختلف من طالب إلى آخر ولكل طالب كود خاص به.

وبين أن خطوات التصحيح تتضمن أيضا دخول ورقة الإجابة مسار التصحيح الإلكترونى، حيث يتم ربط الأكواد بنماذج الإجابة، مشيرا إلى أن كل امتحان يتم طباعته فى عدة نماذج، لكن لكل نموذج له الكود الخاص ونموذج الإجابة المخصص له.

يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبق وأوضح السيناريوهات التى يمكن للطلاب كتابة الأرقام بها، بشرط ألا يخلطوا بين الرقم صفر بالانجليزية و5 بالعربية.

امتحانات الثانوية العامة

وأدى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال اليومين الماضيين الإثنين والثلاثاء، وهى "التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء".

ومن المقرر أن يبدأ الطلاب بدءا من الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجارى، أداء امتحانات المواد الأساسية، والتى تستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.