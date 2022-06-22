عاجل- قرار جمهورى بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 265 لسنة 2022 بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 265 لسنة 2022 بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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