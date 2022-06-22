الخارجية تنفى ما تم تداوله حول تصريحات رئيس البعثة المصرية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - نفى السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، تعقيبًا على البيان الصادر عن وكيل وزارة الخارجية الليبية بطرابلس بشأن لقائه مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية فى ليبيا- ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات فى بيان الجانب الليبى.





وأكد المتحدث باسم الخارجية، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين فى بلدهم الثانى مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

وأضاف حافظ، أنه كان من المقرر عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية يوم 24 مايو 2022 فى القاهرة بحيث يتم خلالها تناول جميع الموضوعات القنصلية، والتى تتعلق بأوضاع جاليتى البلدين وبما يسهم فى تذليل أى عقبات فى هذا الخصوص، إلا أن الجانب الليبى طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه فى أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما فى ذلك خلال لقاء رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية اليوم مع وكيل الخارجية الليبية.

وأهاب المتحدث باسم وزارة الخارجية بضرورة تحرى الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتى البلديّن بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية.

وأكد أن مصر مستمرة فى جهودها الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة أمن واستقرار البلاد وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وبما يُتيح للشعب الليبى الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التى تمثله وتحظى بثقته فى الإطار الشرعى.

وأوضح حافظ انه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة فى محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو 2022 موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسى وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه.