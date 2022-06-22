انت الان تتابع تفاصيل خبر إبراهيم عيسى يطالب بالاختلاط بين الشباب والبنات في مصر: "كفاية تشدد بقا" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706387/إبراهيم-عيسى-يطالب-بالاختلاط-بين-الشباب-والبنات-في-مصر-كفاية-تشدد-بقا

طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، بضرورة التدخل لتجديد الخطاب الديني المتشدد، وإبعاد فكرة الهوس الجنسي عن الشباب والذي يثيرها الخطاب الديني المتشدد في عقولهم، لافتا إلى أن الشباب في مصر يفكر في المرأة على أنها مصدر للشهوة وأن المرأة تثير الغرائز بسبب التشدد في الدين، التشدد جعل الشباب يفكرون بالنصف السفلي فقط وهذا خاطئ.

إبراهيم عيسي يطالب بـ الاختلاط بين الشباب والفتيات فى مصر

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن الاختلاط بين الشباب والبنات سيساعد في حل تلك المشكلة، يجب أن تتحول العلاقة بين الرجل والمرأة من شهوة وإثارة غرائز إلى زميل وزميلة، طالب وطالبة، وصديق وصديقة، بعيدا عن النظر والفكر بطريقة الشهوة، “كفاية تشدد وفكر شهواني”.

وتابع أنه يجب العمل على أن يكون هناك اختلاط بين الرجل والمرأة مع العمل على تصحيح الأفكار الشهوانية لدى الرجال، من أجل أن يعود المجتمع المصري لطبيعته، موضحا أن الاختلاط سيساعد في إنقاذ النفوس السوية، "خلينا نتعامل زي ما كنا في الأول طالب وطالبة، صديق وصديقة، شريك وشريكة ونبتعد عن النظر للأمر بالشهوة فقط".

إبراهيم عيسى: أحد الشيوخ المتشددين لديه 36 ابن

وأردف أن واحد من الشيوخ الذين ينشرون الخطاب الديني المتشدد لديه 36 ابن، "تخيل واحد بينصح الناس والشباب وهو عنده 36 ابن، كفاية التفكير بالشهوة".

وواصل أنه حينما يجبر الأب ابنته على الحجاب في سن 7 سنوات، وأنها تنظر للشاب على أنه مثير للغرائز والحديث معه يعد فتنة وما شابه من هذا الكلام أمر خاطئ تماما، ما يحدث هو تشويه لعقول الأطفال، لافتا إلى أن إجبار الطفل على الحجاب مخالف للدين الإسلامي، "كفاية مرض بها، بنتعامل مع الأطفال على إنهم فتنة ده مرض بينتشر والله بطلوا الثقافة دي".

وأشار إلى أنه لا يدعو لارتداء الحجاب أو خلعه، ولكنه يرفض فكرة ارتداء الحجاب بالإكراه، "شوفوا كام واحدة في مصر لابسة الحجاب مجبرة".