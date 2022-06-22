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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706384/خط-أرضي-المصرية-للاتصالات-we-كل-ما-تريد-معرفته-عن-تفاصيل-التركيب

خط أرضي المصرية للاتصالات يتساءل عنه العديد من عملاء المواطنين الذين يرغبون أن يكون ضمن عملاء المصرية للاتصالات بالتقديم على خط أرضي باعتبارها الشركة الرائدة في عالم الاتصالات، ويقدم دوت الخليج كل ما تريدون معرفته عن تفاصيل تركيب خط أرضي المصرية للاتصالات We وتكلفته.

خطوات التقديم على خط أرضي المصرية للاتصالات

- زيارة أحد فروع وي المصرية للاتصالات أو السنترال التابع لمكان السكن واصطحاب أوراق التقديم على تليفون ارضى.

- طريقة التقديم على تليفون أرض من خلال الاتصال على رقم خدمة عملاء وي، ويقوم قسم التركيبات بالتواصل مع المتقدم خلال 72 ساعة من تقديم الطلب.

- تحديد ميعاد لاستكمال إجراءات التعاقد والتركيب.

- إمكانية التقديم على خط هاتف ارضى اون لاين بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، ومتابعة خطوات التقديم على خط تليفون ارضى المبينة على الموقع.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تليفون أرضي المصرية للاتصالات

- أصل وصورة من مستند تحقيق الشخصية به عنوان المتقدم ويمكن تقديم البطاقة، أو جواز السفر، أو رخصة قيادة.

- عقد ملكية أو عقد إيجار العقار المراد تركيب الخط الأرضي به.

- إيصال غاز، أو مياه، أو كهرباء حديث للعقار.

- صورة التوكيل في حالة كان المتقدم ينوب عن مالك أو مستأجر العقار.

- في حالة وجود خط أرضي في نفس المكان، يتم تقديم صورة من آخر فاتورة مسددة.

تكلفة تركيب تليفون أرضي

أعلنت المصرية للاتصالات تكلفة تركيب تليفون أرضي بمصاريف التقديم على خط ارضى 150 جنيه قبل إضافة الدمغة والضريبة؛ أما المبلغ الإجمالي فيصل إلى حوالي 180 جنيه مصري.