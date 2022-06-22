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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706383/Vodafone--فودافون-توفر-عروض-على-شراء-الأدوات-المنزلية

أعلنت فودافون عن توفير عروض على شراء الأجهزة المنزلية بالتعاون مع عدد من المتاجر والمولات التجارية المختلفة، في إطار مساعدة عملاء فودافون والمتقدمين على خدمة فودافون كاش، ويقدم دوت الخليج تفاصيل عروض فودافون على الأجهزة المنزلية.

Vodafone فودافون نشرت فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "استمتع بخصومات كل ما تدفع بڤودافون كاش أونلاين مع شركائنا عشان تفرش بيتك او تشتري أدوات منزلية من Rizkalla CairoCart.com Homzmart رنين". وأضافت: "كمان ليك كاش باك على كل معاملة". الاشتراك في خدمة فودافون كاش - زيارة أقرب فرع فودافون ومعاك بطاقة الرقم القومي "سارية" لمعرفة أقرب فرع ليك اطلب *9*9#. - عمل حساب برقم سري. - إرسال رسالة بتأكيد اشتراكك وبتطلب منك انشاء رقم سري مكون من 6 ارقام لحسابك علشان تشغل الخدمة عن طريق الكود #5*9* - سحب وإيداع الأموال من فروع فودافون أو فوري ومصاري وماكينات الصراف الآل

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